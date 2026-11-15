Mery Spolsky wprost o macierzyństwie. "Nie czuję tego"

Temat dzieci pojawił się podczas rozmowy Mery Spolsky w podcaście Radia Chillizet. Artystka nie próbowała szukać odpowiedzi, która dobrze zabrzmiałaby przed mikrofonem, tylko przyznała wprost, że instynkt macierzyński nigdy się w niej nie pojawił, a sama nie czuje potrzeby, by go w sobie na siłę odnajdywać.

"Ja sobie w ogóle nie wyobrażam na ten moment macierzyństwa. Nie czuję tego. Nie pojawił się we mnie instynkt" - powiedziała.

Spolsky zwróciła uwagę, że podobne słowa nadal bywają odbierane jak coś, co wymaga dodatkowych wyjaśnień, szczególnie gdy wypowiada je kobieta zbliżająca się do trzydziestki. Jej zdaniem brak planów dotyczących dzieci nie powinien jednak wiązać się ze wstydem ani koniecznością usprawiedliwiania własnej decyzji.

Mery Spolsky o presji na kobiety. Wspomniała Jessicę Mercedes

Wokalistka nawiązała przy tej okazji do programu "Girls of Warsaw", w którym Jessica Mercedes znalazła się pod presją związaną z wiekiem i macierzyństwem. Influencerka jako jedyna z bohaterek otwarcie mówiła, że nie myśli o dzieciach, co szybko stało się jednym z regularnie poruszanych wokół niej tematów.

"Biedna Jessica Mercedes była obarczona jakąś taką właśnie presją, że jako jedyna nie myśli o tych dzieciach, więc ta ciąża geriatryczna nad nią wisi jak fatum" - zauważyła Spolsky.

Ta sytuacja tylko utwierdziła artystkę w przekonaniu, że kobieta powinna móc otwarcie określić swoje podejście do macierzyństwa, nawet jeśli nie odpowiada ono temu, czego spodziewają się jej bliscy albo odbiorcy.

"Nie ma w tym nic złego też mówić: 'A ja nie chcę, nie umiem o tym pomyśleć, nie mam potrzeby, nie umiem'" - podkreśliła.

"Może za parę lat mi się odwróci"

Mery Spolsky zaznaczyła jednocześnie, że opisuje swoje obecne odczucia i nie chce przesądzać, jak będzie patrzyła na ten temat za kilka lat.

"Na ten moment takie mam uczucia, ale już życie mnie nauczyło właśnie nigdy nie mówić nigdy. Może za parę lat mi się odwróci" - przyznała.

Nie oznacza to jednak, że artystka spodziewa się podobnej zmiany albo czeka na moment, w którym pojawi się w niej potrzeba założenia rodziny. Jej intuicja podpowiada jej dziś coś zupełnie innego.

"Dopuszczam na zasadzie jakiejś takiej magicznej, że wszystko się może zdarzyć, ale intuicyjnie sobie myślę: nie, to nie będzie dla mnie. Ja raczej matką nie będę" - podsumowała.