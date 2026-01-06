Mery Spolsky przeszła zaskakującą metamorfozę! Fani jednogłośnie ocenili

Jeszcze nie tak dawno Mery Spolsky chwaliła się na swoim Instagramie efektami intensywnych treningów, pisząc: "W zeszłym roku postanowiłam sobie, że zrobię formę życia na 2025!!! (…) W KOŃCU JESTEM Z SIEBIE DUMNA!!! Dlatego chwalę się i motywuję Was, aby się nie poddawać. Kiedyś się uda, cokolwiek sobie wymarzycie!". Fani w komentarzach gratulowali artystce i zwracali uwagę na ogromną determinację w osiągnięciu zamierzonego celu.

Teraz wokalistka postanowiła zmienić w swoim wyglądzie jeszcze jedną rzecz. Mowa tu o włosach, które znacząco zostały skrócone.

Mery Spolsky przeszła metamorfozę!

Piosenkarka już od dawna kojarzona jest z odważnymi kreacjami. Czasami budzą one nawet skrajne reakcje wśród internautów, jednak jak sama Mery Spolsky przyznaje, zależy jej na promowaniu ciałopozytywności. Nowa fryzura artystki nie tylko zszokowała fanów, ale także wywołała niemały zachwyt!

"Pierwsze marzenie na 2026 spełnione!!!" - czytamy w opisie, na co internauci i znajomi z branży odpowiadali: "Coooooo????? Szoooook!!!! Meeeeeegaaaaa", "Wowowow! Pięknie!", "Nie nadążam już za Twoimi zmianami, ale każda jest mega!", "AAAAALE CZAD! fryzura wprost stworzona dla Ciebie", "Mery, wyglądasz genialnie!!!".

Ostatni czas jest dla Mery Spolsky intensywny nie tylko pod znakiem pracy nad sobą, ale także zawodowo. Piosenkarkę oglądać mogliśmy w telewizyjnych programach "You Can Dance" i "Drag Me Out", a w 2026 roku planowała zgłosić się do udziału w Eurowizji. Decyzja EBU o dopuszczeniu Izraela do konkursu i brak konkretnego stanowiska polskich władz w tej sprawie przyczynił się do wycofania swojej kandydatury.

