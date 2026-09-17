"Z ogromnym rozczarowaniem przyjęliśmy rezygnację w nowej czołówce serialu 'Na Wspólnej' z piosenki śpiewanej przez Krzysztofa Krawczyka. Przez ponad dwie dekady jego niepowtarzalny głos - najpiękniejszy baryton - był znakiem rozpoznawczym serialu i dla wielu widzów stał się nieodłączną częścią 'Na Wspólnej'" - czytamy we wpisie na profilu Krzysztof Krawczyk in memoriam na Facebooku.

Zarządza nim Andrzej Kosmala, wieloletni menedżer i przyjaciel zmarłego w 2021 r. wokalisty. We wpisie zaapelował do stacji TVN i producentów serialu o przywrócenie piosenki "Na Wspólnej" w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka.

Zmieniona czołówka "Na Wspólnej". Przyjaciel Krzysztofa Krawczyka protestuje. "Koszmar"

Przypomnijmy, że na potrzeby odświeżonej czołówki produkcji instrumentalny utwór przygotował Łukasz "L.U.C." Rostkowski (autor nagradzanej muzyki do animowanego filmu "Chłopi"). Zachowano w nim charakterystyczny motyw otwierający.

"Jak oni mogli usunąć piosenkę? Rozumiem, gdyby dali ją do zaśpiewania komuś innemu, młodszemu, na przykład Kubie Badachowi. Ale całkowicie ją usunąć? Koszmar" - denerwuje się Andrzej Kosmala w rozmowie z "Faktem". Menedżer podkreśla, że jest gotowy na współpracę z TVN-em nad nową aranżacją piosenki Krawczyka do zmienionej czołówki.

Za muzyczną oprawę "Na Wspólnej" odpowiadał Krzesimir Dębski (lata 2003-2008), a później Grzegorz Daroń. To właśnie oni skomponowali tytułową piosenkę, którą śpiewał Krzysztof Krawczyk. Z kolei tekst napisał Andrzej Ignatowski, który współtworzył przeboje dla m.in. Varius Manx, Roberta Jansona, Sylwii Wiśniewskiej, Lidii Kopani i Ewy Sonnet.

Krzysztof Krawczyk z aktorami serialu spotkał się po raz pierwszy dopiero z okazji 10-lecia produkcji. Utwór stał się tak popularny, że trafił na specjalną składankę "Pół wieku człowieku", która podsumowywała jego dotychczasową karierę.

Nadawany od 2003 r. serial "Na Wspólnej" to jeden z najpopularniejszych tasiemców na polskim rynku.