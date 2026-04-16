Melanie Martinez powraca do Polski. "Podróż w głąb rozbitej psychiki współczesnego świata"
Po niespełna trzech latach do Polski powróci Melanie Martinez, obwołana jedną z największych gwiazd alternatywnego popu. Podczas halowej trasy promować będzie nową płytę "Hades", z którą w nocy z czwartku na piątek polskiego czasu wystąpi w programie Jimmy'ego Kimmela.
W pierwszym tygodniu od premiery "Hades" - czwarta płyta w dorobku Melanie Martinez - znalazł się na 3. miejscu amerykańskiej listy "Billboardu". W ramach promocji tego wydawnictwa wokalistka ogłosiła rozbudowaną trasę arenową "Hades: The Sacrifice", z którą jesienią tego roku dotrze do Europy. Koncert w Polsce - organizowany przez Live Nation - odbędzie się 23 września w Tauron Arenie Kraków.
Pierwsza przedsprzedaż (album pre-sale) ruszy 22 kwietnia (godz. 9:00), a do regularnej sprzedaży wejściówki trafią 24 kwietnia (godz. 12:00).
"Pisząc 'HADES', wiedziałam, że trasa musi być immersyjna i filmowa. Tworzenie nowej postaci i wyobrażanie sobie, jak będzie funkcjonować w tym świecie, jest niesamowicie ekscytujące. Ta trasa będzie zupełnie inna niż wszystko, co robiłam wcześniej - pojawi się więcej elementów scenicznych i iluzji kamerowych, co bardzo mnie cieszy. Pracujemy nad tym, by każdy utwór miał swój moment. Mam nadzieję, że ta trasa połączy ludzi w tych dziwnych, dystopijnych czasach, w których żyjemy" - zapowiada Melanie Martinez.
W nocy z czwartku na piątek polskiego czasu niespełna 31-letnia Amerykanka pojawi się w programie "Jimmy Kimmel Live", w którym wykona singel "POSSESSION".
"'HADES' wręcz kipi emocjami... To jednocześnie ekscytujące, przerażające i imponujące" - zachwyca się nowym materiałem magazyn "Variety".
"To mroczna, maksymalistyczna, 18-utworowa podróż w głąb rozbitej psychiki współczesnego świata, która umacnia pozycję Martinez jako jednej z najbardziej odważnych artystek swojego pokolenia" - czytamy w opisie płyty.