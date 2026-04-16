W pierwszym tygodniu od premiery "Hades" - czwarta płyta w dorobku Melanie Martinez - znalazł się na 3. miejscu amerykańskiej listy "Billboardu". W ramach promocji tego wydawnictwa wokalistka ogłosiła rozbudowaną trasę arenową "Hades: The Sacrifice" , z którą jesienią tego roku dotrze do Europy. Koncert w Polsce - organizowany przez Live Nation - odbędzie się 23 września w Tauron Arenie Kraków.

"Pisząc 'HADES', wiedziałam, że trasa musi być immersyjna i filmowa. Tworzenie nowej postaci i wyobrażanie sobie, jak będzie funkcjonować w tym świecie, jest niesamowicie ekscytujące. Ta trasa będzie zupełnie inna niż wszystko, co robiłam wcześniej - pojawi się więcej elementów scenicznych i iluzji kamerowych, co bardzo mnie cieszy. Pracujemy nad tym, by każdy utwór miał swój moment. Mam nadzieję, że ta trasa połączy ludzi w tych dziwnych, dystopijnych czasach, w których żyjemy" - zapowiada Melanie Martinez.