Melanie C to artystka, która zasłynęła w latach 90. jako Sporty Spice. Była wówczas członkinią kultowego girlsbandu Spice Girls, który królował na listach przebojów z hitami takimi jak "Wannabe" czy "2 Become 1". W 2000 r. doszło jednak do rozpadu grupy, a wokalistka zdecydowała się rozpocząć karierę solową.

Jako niezależna od koleżanek ze Spice Girls artystka wydała na start utwory takie jak "I Turn To You" czy "Never Be the Same Again" oraz albumy "Nothern Star" i "Reason". Niedługo później jej trzeci krążek, zatytułowany "Beautiful Intentions", podbił serca słuchaczy z całej Europy, sprzedając się w nakładzie 12 mln kopii. Melanie C do dziś kontynuuje swoją solową karierę, nagrywając kolejne krążki i single oraz koncertując. W 2022 r. miała nawet zawitać do Polski, w ramach Sylwestra Marzeń w TVP, jednak w ostatniej chwili występ piosenkarki został odwołany.

Oprócz działalności muzycznej Melanie C rozwija się także na płaszczyźnie sportowej. Już za czasów Spice Girls zachwycała nienaganną sylwetką, a obecnie - z roku na rok - szokuje coraz większą muskulaturą. 52-latka często chwali się wyćwiczonym ciałem, którego może pozazdrościć jej niejedna rówieśniczka, a nawet młodsze koleżanki z branży.

Gwiazda niedawno ogłosiła wejście w nową muzyczną erę. Już 1 maja podzieli się ze światem albumem "Sweat", a swoją najnowszą twórczość zdecydowała się promować singlem "Attitude" oraz... wysportowanym ciałem. W mediach społecznościowych Brytyjki pojawił się post zza kulis przygotowań do ważnej premiery. Na jednym z nagrań Melanie C zapozowała w kusym, czerwonym body i botkach na szpilce, prężąc swoje muskuły. We wpisie zamieściła także kadry eksponujące jej mięśnie brzucha podczas treningu na rowerku.

"Przygotowania do 'Sweat'. Zostały dwa tygodnie" - podpisała filmiki oraz zdjęcia była Spicetka. Jej imponująca figura po raz kolejny zachwyciła internautów, którzy nie szczędzili komplementów w komentarzach. "Ta dziewczyna nie potrzebuje żadnego filtra!", "Gladiatorka", "Dziewczyno, podziel się programem treningowym!", "Wyglądasz niesamowicie", "Od zawsze Królowa Sportu", "Ikona" - czytamy na Instagramie.

