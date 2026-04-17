Meghan Trainor odwołała trasę koncertową. "Obiecuję, że wkrótce wrócę"
Meghan Trainor zdecydowała się na ogłoszenie, które zdecydowanie nie ucieszyło jej fanów. Wokalistka odwołała trasę koncertową "Get In Girl Tour", która miała rozpocząć się w czerwcu i zabrała głos w tej sprawie. Czym uzasadniła decyzję?
Meghan Trainor (znana z takich hitów jak "NO", "All About That Bass" i "Me Too") oraz jej mąż, aktor Daryl Sabara, świętują radosny nowy rozdział w życiu rodzinnym - narodziny trzeciego dziecka, dziewczynki o imieniu Mikey Moon Trainor, która urodziła się dzięki pomocy surogatki 18 stycznia 2026 roku. Para, która szczerze opowiadała o swoich nadziejach na dużą rodzinę i wyzwaniach, z jakimi się po drodze zetknęła, podzieliła się tą nowiną z obserwatorami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie zabrakło wzruszających zdjęć i emocjonalnych wiadomości.
"Nasza córeczka Mikey Moon Trainor w końcu przyszła na świat dzięki naszej niesamowitej, superwoman-surogatce" - napisała wokalistka, a zdjęcia noworodka w szpitalnej czapce i ze starszymi braćmi Rileyem (4 lata) i Barrym (2 lata) szybko spotkało się z gratulacjami zarówno ze strony celebrytów jak i fanów.
Okazuje się, iż w ostatnim czasie wokalistka dokonała ważnych postanowień, dotyczących przyszłości jej rodziny.
"Po wielu przemyśleniach i bardzo trudnych rozmowach podjęłam decyzję o odwołaniu trasy 'Get In Girl Tour'. Łączenie premiery nowego albumu, przygotowań do ogólnokrajowej trasy i powitania córeczki w naszej pięcioosobowej rodzinie okazało się w tym momencie ponad moje siły i muszę być teraz w domu oraz być obecna dla wszystkich tych spraw. Wiem, że będzie to rozczarowanie dla moich fanów i bardzo mi przykro, że was zawiodłam. Ale wiem, że to właściwa decyzja dla mojej rodziny i dla mnie w tym momencie. Obiecuję, że wkrótce wrócę i nie mogę się doczekać, aż usłyszycie tę nową płytę. Jestem z niej bardzo dumna i jestem niezmiernie wdzięczna za waszą miłość i wsparcie zawsze" - napisała piosenkarka.
Przypomnijmy, że nowy album Meghan Trainor, zatytułowany "Toy With Me", ma ukazać się 24 kwietnia br. nakładem Epic Records. Niestety, jak ogłosiła wokalistka, nie będzie promowany podczas trasy koncertowej.