Meghan Trainor (znana z takich hitów jak " NO ", " All About That Bass " i " Me Too ") oraz jej mąż, aktor Daryl Sabara , świętują radosny nowy rozdział w życiu rodzinnym - narodziny trzeciego dziecka, dziewczynki o imieniu Mikey Moon Trainor , która urodziła się dzięki pomocy surogatki 18 stycznia 2026 roku. Para, która szczerze opowiadała o swoich nadziejach na dużą rodzinę i wyzwaniach, z jakimi się po drodze zetknęła, podzieliła się tą nowiną z obserwatorami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie zabrakło wzruszających zdjęć i emocjonalnych wiadomości.

"Po wielu przemyśleniach i bardzo trudnych rozmowach podjęłam decyzję o odwołaniu trasy 'Get In Girl Tour'. Łączenie premiery nowego albumu, przygotowań do ogólnokrajowej trasy i powitania córeczki w naszej pięcioosobowej rodzinie okazało się w tym momencie ponad moje siły i muszę być teraz w domu oraz być obecna dla wszystkich tych spraw. Wiem, że będzie to rozczarowanie dla moich fanów i bardzo mi przykro, że was zawiodłam. Ale wiem, że to właściwa decyzja dla mojej rodziny i dla mnie w tym momencie. Obiecuję, że wkrótce wrócę i nie mogę się doczekać, aż usłyszycie tę nową płytę. Jestem z niej bardzo dumna i jestem niezmiernie wdzięczna za waszą miłość i wsparcie zawsze" - napisała piosenkarka.