Megan z KATSEYE musi zejść ze sceny. "Jestem załamana"

KATSEYE miało być jedną z gwiazd Daisy Chain Fields - nowego festiwalu stworzonego przez Olivię Rodrigo. Wydarzenie odbędzie się 29 sierpnia w Irvine, a w programie znalazły się m.in. Chappell Roan, Doechii, Mitski i Santigold.

Dwa dni przed imprezą grupa przekazała jednak złą wiadomość. Megan doznała kontuzji podczas próby przed nadchodzącą trasą. Po konsultacji lekarze zalecili jej, aby nie obciążała skręconej kostki. W tej sytuacji KATSEYE zrezygnowało z całego występu.

Artystka odniosła się do sytuacji w mediach społecznościowych. Nie ukrywała, że rezygnacja z koncertu była dla niej szczególnie bolesna ze względu na charakter wydarzenia.

"Jestem załamana, że ominie mnie Daisy Chain Fields, szczególnie z powodu wszystkiego, co reprezentuje ten festiwal" - napisała Megan.

Daisy Chain Fields nie będzie zwykłą imprezą muzyczną. Olivia Rodrigo zaprosiła do udziału wyłącznie artystki, a dochód netto ma trafić do organizacji społecznych, w tym Planned Parenthood, Center for Reproductive Rights i Baby2Baby.

Megan podziękowała wykonawczyniom, organizacjom oraz wolontariuszom zaangażowanym w przygotowania. Przeprosiła także fanów, którzy planowali zobaczyć KATSEYE.

"Wysyłam całą swoją miłość Olivii i wszystkim niesamowitym artystkom, organizacjom oraz wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas, aby ten dzień był tak wyjątkowy" - dodała.

Organizatorzy życzyli wokalistce szybkiego powrotu do zdrowia. Do programu dołączyła Devon Again, a Santigold przejęła godzinę występu zarezerwowaną wcześniej dla KATSEYE.

Trasa KATSEYE zagrożona?

Kontuzja przydarzyła się w najgorszym możliwym momencie. "WILD WORLD Tour" ma rozpocząć się 1 września w Dublinie, zaledwie kilka dni po skręceniu kostki przez Megan.

Po koncercie w Irlandii zespół ma ruszyć w dalszą część europejskiego tournée. W październiku zaplanowano natomiast rozpoczęcie trasy po Ameryce Północnej, obejmującej 18 miast.

Na razie KATSEYE nie poinformowało o zmianach w harmonogramie. Z komunikatu wynika, że rezygnacja z Daisy Chain Fields ma dać Megan czas potrzebny na regenerację przed wyjazdem.

Nie wiadomo jednak, czy artystka będzie mogła wystąpić w Dublinie. Koncerty grupy opierają się na wymagających układach choreograficznych, dlatego nawet niegroźny uraz może wykluczyć pełny udział w widowisku.

Kolejne problemy w KATSEYE

Uraz Megan jest kolejnym wyzwaniem, z którym w ostatnich miesiącach mierzy się grupa. W lutym Manon Bannerman rozpoczęła przerwę, aby skupić się na swoim zdrowiu i samopoczuciu. Na początku sierpnia podobną decyzję, podjętą zgodnie z zaleceniem lekarzy, ogłosiła Sophia Laforteza.

Mimo nieobecności dwóch członkiń KATSEYE nie zwolniło tempa. Zespół wystąpił na Lollapaloozie, pojawił się w programie Jimmy'ego Fallona i zagrał dla widzów "Today Show". Wziął również udział w wydarzeniu D23, wykonując piosenkę "I Won't Say (I'm in Love)" z filmu "Herkules".

Intensywny okres przyniósł grupie największy sukces w dotychczasowej karierze. Wydawnictwo "WILD" dotarło do pierwszego miejsca listy Billboard 200. Teraz KATSEYE miało wykorzystać rosnącą popularność podczas pierwszej tak dużej trasy.

Na kilka dni przed jej rozpoczęciem przygotowania musiały jednak ustąpić miejsca walce o zdrowie Megan. Fani czekają na kolejne informacje. Zespół zapewnia, że chce ruszyć w tournée zgodnie z planem, ale wszystko zależy od tempa, w jakim zagoi się kontuzjowana kostka.