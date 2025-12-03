Mąż Małgorzaty Ostrowskiej trafił do hospicjum. Jest oficjalny komunikat

Znajomość Małgorzaty Ostrowskiej i Jacka Gulczyńskiego sięga początku lat 80. To wówczas fotograf robił wokalistce zdjęcia podczas koncertów grupy Lombard, w której Ostrowska śpiewała w latach 1981-91 i 1997-99.

Z czasem ich relacja z zawodowej zmieniła się w prywatną. W 1987 r. na świat przyszedł ich syn Dominik. Początkowo zajmował się on obsługą techniczną, a później został gitarzystą w zespole Ostrowskiej. Projektuje również okładki jej płyt. Z kolei Jacek Gulczyński od lat jest autorem promocyjnych zdjęć swojej żony.

Mąż Małgorzaty Ostrowskiej trafił do hospicjum

Okazało się, że fotograf walczy z chorobą, a jego stan jest na tyle poważny, że trafił do poznańskiego Hospicjum Palium. To właśnie w tej placówce 3 grudnia odbędzie się jego najnowsza wystawa "Rogalin". Komunikat o wernisażu pojawił się na profilach wokalistki w mediach społecznościowych.

"Artysta jest obecnie pacjentem Hospicjum, ale obiecuje, że z radością spotka się ze znajomymi, fanami i wszystkimi odwiedzającymi wystawę. Serdecznie zapraszamy!" - czytamy we wpisie.

Jacek Gulczyński jest też bratem Piotra "Gulczasa" Gulczyńskiego, uczestnika pierwszej edycji "Big Brothera". Gulczas w 2001 r. zagrał w teledysku "Śmierć dyskotece" swojej szwagierki.

Dodajmy, że na początku tego roku TVP pokazała szóstą edycję "The Voice Senior", w której jedną z trenerek była Małgorzata Ostrowska. W lipcu wokalistka potwierdziła, że nie powróci do programu, tłumacząc to pracowitym sezonem i licznymi obowiązkami zawodowymi.

