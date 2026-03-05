Na czwartej płycie "Maitreya Corso" (premiera 1 maja) znajdzie się 13 utworów. Pierwszym singlem promującym wydawnictwo jest indie-folkowy utwór "Devil You Know".

"W 'Devil You Know' chodzi o to, by nie pozwolić własnym ambicjom i żądzy sukcesu zadeptać procesu tworzenia. Cały ten album to w gruncie rzeczy lekcja o tym, jak ocalić to, co dla nas najważniejsze, przed tym, co jest toksyczne" - przekazała Maya Hawke w oświadczeniu.

Maya Hawke po finale "Stranger Things" wraca do muzyki

Tytuł płyty nawiązuje do wymyślonej przez Hawke magicznej postaci ze świata fantasy, która posiada niezwykłą zdolność kreowania własnej rzeczywistości, co artystka wyraziła na swojej oficjalnej stronie internetowej. W opublikowanym tam liście, Hawke zachęca, by dzięki tej płycie słuchacze spróbowali spojrzeć na siebie jak na "istoty z własnej wyobraźni" i budowali własne światy poprzez dowolną formę sztuki.

Jeśli chodzi o Mayę, to w wyrażaniu siebie sięga nie tylko po muzykę. Hawke sama zilustrowała okładkę albumu "Maitreya Corso". Mało tego, cała oprawa graficzna wydawnictwa opiera się na jej obrazach akwarelowych, które dopracowała we współpracy z grafikiem Shane'em Gelinasem.

Wraz z zapowiedzią albumu, Hawke ogłosiła swoją pierwszą od 2021 roku trasę koncertową. Tournee rozpocznie się 10 kwietnia w Woodstock, a zakończy 2 maja w Nowym Jorku.

Nowy materiał powstał we współpracy z Christianem Lee Hutsonem - razem piszą teksty i komponują muzykę. 14 lutego para wzięła ślub w Nowym Jorku. W wydarzeniu wzięli udział słynni rodzice Mayi - aktorzy Ethan Hawke i Uma Thurman oraz znajomi z planu "Stranger Things", jak Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton i Joe Keery.

Christian Lee Hutson ma w dorobku pięć solowych płyt. Na indie-folkowej scenie współpracował też z Phoebe Bridgers, w tym przy projekcie boygenius.

