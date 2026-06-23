Mateusz Śniechowski, działający jako Mateo, ma na koncie występy na Young Stars Festival u boku Dawida Kwiatkowskiego, a także support przed Codym Simpsonem. Później postawił mocniej na aktorstwo. Ukończył Akademię Sztuk Teatralnych w Krakowie, pojawiał się w serialach "Ojciec Mateusz", "Na sygnale" i "Na dobre i na złe". Działał także w teatrze oraz dubbingu. Jego głos mogą kojarzyć m.in. fani gry "Gothic II: Kroniki Myrtany Archolos".

Teraz Mateo wraca do muzyki z nową piosenką "Mała ale buja", którą wokalista stawia się w roli pretendenta do tytułu polskiego króla latino.

Mateo z gwiazdą Prime MMA. "Nie jest to powrót grzeczny"

"Nie jest to powrót grzeczny ani zachowawczy" - czytamy w informacji o wakacyjnym numerze "Mała ale buja".

W teledysku towarzyszy mu influencerka Karolina Porzucek, która zmierzyła się ostatnio z Natalią Magical podczas gali Prime MMA 17.

"Nowy utwór ma wszystko, czego potrzeba letniemu hitowi. Jest taneczny rytm, chwytliwy refren, lekki południowy klimat i energia, która od razu kojarzy się z wakacjami. To numer do samochodu, na imprezę i na playlistę, która ma robić atmosferę od pierwszych sekund" - czytamy.

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