"Ona cały czas śpiewa fenomenalnie. To jest niewiarygodne. Dla niej scena to jest życie" - mówi w reportażu "Być Gwiazdą" Magda Steczkowska, przez wiele lat występująca w chórkach Maryli Rodowicz.

Wielki przełom w karierze Maryli Rodowicz. Wokalistka podbiła opolską publiczność

Maryla Rodowicz, otwiera się w nowym oknie urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze. Dzieciństwo spędziła w wielu miastach - jej rodzina wielokrotnie się przeprowadzała. Ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie, jednak to muzyka od wczesnych lat była jej największą pasją. Karierę sceniczną rozpoczęła na początku lat 60., występując z gitarą na festiwalach studenckich i w klubach jazzowych.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1968 roku, kiedy piosenkarka wystąpiła na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem "Zabierz moje sukienki" (muz. Andrzej Kurylewicz, sł. Wanda Warska). W kolejnych latach Rodowicz śpiewała na opolskiej estradzie wiele utworów, które do dziś cieszą się niesłabnącą popularnością, w tym: "Mówiły mu" (muz. Stefan Rembowski, sł. Andrzej Bianusz), "Jadą wozy kolorowe" (muz. Stefan Rembowski, sł. Jerzy Ficowski), "Do łezki łezka" (muz. Andrzej Korzyński, sł. Jonasz Kofta), "Bossanova do poduszki" (muz. Jacek Mikuła, sł. Agnieszka Osiecka), "Sing sing" (muz. Jacek Mikuła, sł. Agnieszka Osiecka), "Polska Madonna" (muz. Andrzej Sikorowski, sł. Agnieszka Osiecka), "Małgośka" (muz. Katarzyna Gaertner, sł. Agnieszka Osiecka), "Roztańczę w sobie świat" (muz. Sławomir Sokołowski, sł. Jacek Cygan).

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Charakterystyczna barwa głosu Maryli Rodowicz szybko zwróciła uwagę kompozytorów i autorów tekstów. Przez kolejne lata wokalistka budowała swoją pozycję na scenie, nagrywając kolejne przeboje i występując w kraju oraz za granicą, m.in. w NRD, ZSRR, Czechosłowacji, a także w krajach zachodnich.

Maryla Rodowicz ze szczerym wyznaniem w "Być Gwiazdą". Gwiazda inspirowała się swoją babcią

Ikona polskiej estrady podbija serca swoich odbiorców nie tylko wyjątkową twórczością, ale również kreowaną modą i scenicznym wizerunkiem. Wokalistka od zawsze przywiązywała wielką wagę do kostiumów, które stały się jej znakiem rozpoznawczym. O współpracy z gwiazdą opowiada w show "Być Gwiazdą" legendarna stylistka i projektantka, współtworząca jej wizerunek, Ola Laska.

"Tak się składało, że w sensie estetycznym dogadywałyśmy się. Fajnie między nami iskrzyło. I to było dobre" - wspomina.

Jak się jednak okazuje, pierwszą inspiracją modową była dla Maryli jej ukochana babcia, która zachęcała wnuczkę do odważnych i niekonwencjonalnych pomysłów.

"Pamiętam, jechałam do Sopotu i myślę: 'czymże się przepasam'? A moja babcia mówi: 'sznurem od bielizny'. I faktycznie dała mi sznur do wieszania bielizny" - opowiada w programie ze śmiechem Maryla Rodowicz.

Przypomnijmy, iż zanim królowa polskiej piosenki całkowicie poświęciła się muzyce, odnosiła sukcesy sportowe jako lekkoatletka - ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Warszawie. Uczyła się także gry na skrzypcach, zaś grę na gitarze opanowała samodzielnie.

Twórcy programu oddają również głos artystom młodszego pokolenia, którzy opowiadają o wpływie Maryli Rodowicz na współczesną muzykę. Wśród nich są m.in. Błażej Król, Dawid Kwiatkowski, Lanberry, Roxie Węgiel i Misia Furtak, którzy mieli okazję współtworzyć nowe interpretacje jej największych przebojów.

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Artystyczna droga i współpraca z Osiecką. Artystki stworzyły wspólnie wiele piosenek

W twórczości Maryli Rodowicz ogromną rolę odegrała Agnieszka Osiecka - poetka, autorka tekstów, dziennikarka i reżyserka. Ich artystyczna relacja była wyjątkowa. Osiecka potrafiła pisać dla Maryli teksty idealnie dopasowane do jej głosu, osobowości scenicznej i temperamentu. Wspólnie stworzyły wiele utworów, które do dziś są uznawane za klasykę: "Małgośka", "Rozmowa przez ocean", "Sing-Sing", "Damą być", a przede wszystkim - "Niech żyje bal, otwiera się w nowym oknie".

Tekst tej ostatniej skupia się na refleksji nad życiem, jego ulotnością, absurdem, potrzebą radości w trudnych czasach. Osiecka uchwyciła esencję egzystencjalnego niepokoju i ubrała ją w piękną, muzyczną metaforę.

Utwór został po raz pierwszy zaprezentowany publiczności w 1984 roku, w czasach PRL-u, kiedy w Polsce sytuacja polityczna była pełna napięć. W takim kontekście utwór "Niech żyje bal" wybrzmiał wyjątkowo mocno. Jego przesłanie, by żyć intensywnie i korzystać z każdej chwili, miało głęboki wymiar.



