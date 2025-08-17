Maryla Rodowicz to niekwestionowana legenda polskiej estrady. Od blisko sześciu dekad podbija największe sceny w kraju, osiąga wyjątkowe sukcesy i skrada serca tysięcy fanów. Choć za kilka miesięcy skończy 80 lat, wciąż jest aktywna zawodowo - nie boi się wyzwań, współpracuje z muzycznymi przedstawicielami młodego pokolenia, a na scenie zachwyca energią, żywiołowością oraz wystrzałowymi stylizacjami.

Przez wszystkie lata kariery Maryla Rodowicz zmieniała się nie do poznania. Jedynym niezmiennym, charakterystycznym elementem, z którego od zawsze słynęła wokalistka, są jej długie blond włosy. Niedawno fani piosenkarki dopatrzyli się u niej kolejnej, naprawdę zaskakującej metamorfozy - artystka zrzuciła około 20 kilogramów!

Jaki jest sekret diety Maryli Rodowicz? Dzięki temu zrzuciła 20 kilogramów

W ostatnich miesiącach Maryla Rodowicz stara się szczególnie dbać o swoje zdrowie. Weteranka sceny, w jednym z wywiadów dla "Super Expressu" zdradziła sekrety swojej diety. Okazuje się, że przemiana, którą przeszła, opiera się na jednej zasadzie - "NŻ", czyli "nie żreć". Artystka podkreśliła, że w drodze do sukcesu pomogło jej ograniczenie porcji i jedzenie mniejszych ilości rzeczy.

Gwiazda może pochwalić się lepszym samopoczuciem. Od kiedy stosuje wcześniej wspomnianą zasadę nie odczuwa już gwałtownych napadów głodu. Jak sama wyznała, unika niezdrowych przekąsek w swojej diecie, choć stara się nie odmawiać sobie niczego.

"Jem dużo mniej, ale niczego sobie nie odmawiam. Ograniczenie zjadanych porcji skutkuje tym, że nie rzucam się na jedzenie jak szczerbaty na suchary, jak to się mówi. Nie znaczy, że nie mam czasem ochoty na grzech" - wyjaśniała Rodowicz.

Maryla Rodowicz stawia na aktywność fizyczną

Legendarna wokalistka nie tylko skupiła się na zmianie swoich nawyków żywieniowych, lecz także postawiła na regularne ćwiczenia. Aktywność fizyczna nigdy nie była jej obca - gwiazda lubiła uprawiać różne sporty, a w szczególności tenis. W pewnym momencie życia zmuszona była jednak zrezygnować z gry, ponieważ nabawiła się sporych problemów z kolanami. Obecnie wciąż stara się aktywnie spędzać czas, lecz już mniej intensywnie. Jej codzienne nawyki obejmują długie spacery, a także jazdę na rowerze stacjonarnym.

Wielkie święto muzyki i radości! Zobacz, co działo się na Pol'and'Rock Festival 2025 materiały promocyjne