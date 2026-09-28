Maryla Rodowicz zaliczyła wpadkę w odważnej kreacji. "W drodze na scenę połowa odpadła"

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Maryla Rodowicz podczas koncertu w Ostrowie Wielkopolskim wystąpiła w kolorowej minispódniczce ozdobionej zegarkami, serduszkami i nutami. Strój nawiązywał do przeboju "Kolorowe jarmarki", ale nie wszystkie jego elementy dotarły na scenę.

Maryla RodowiczPaweł Wrzecion AKPA

Sceniczne kreacje Maryli Rodowicz od lat są równie szeroko komentowane jak jej występy. W Ostrowie Wielkopolskim wokalistka pojawiła się w czarnym topie i minispódniczce pokrytej dziesiątkami kolorowych zawieszek.

Po koncercie pokazała zdjęcia stroju w mediach społecznościowych. Wyjaśniła, że jego wygląd nie był przypadkowy. Projekt miał przypominać jeden z najbardziej znanych utworów w jej repertuarze.

"Ta spódniczka to 'Kolorowe jarmarki', czego tam nie ma. Blaszane zegarki, koguciki na druciku, serduszka, nutki" - napisała Rodowicz.

Konstrukcja okazała się jednak mało odporna na kulisowy pośpiech. "Niestety w drodze na scenę połowa odpadła" - dodała artystka.

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Maryla Rodowicz wystąpiła z Ralphem Kamińskim i Natalią Szroeder

Problemy ze strojem nie przeszkodziły w koncercie. Rodowicz zaprosiła na scenę Ralpha Kamińskiego oraz Natalię Szroeder. Oboje doczekali się od niej wielu komplementów.

"Gościem specjalnym był Ralph Kamiński, wokalista o aksamitnym, anielskim głosie, a także przepiękna i jakże utalentowana Natalia Szroeder" - przekazała po występie.

Koncert w Ostrowie Wielkopolskim poprzedza zapowiadaną z dużym rozmachem trasę "Wielki Bal". Rodowicz ponownie zamierza połączyć muzykę z rozbudowaną oprawą wizualną i kostiumami przygotowanymi specjalnie na potrzeby widowiska.

Co Maryla Rodowicz szykuje na trasę "Wielki Bal"?

Pierwszą wskazówką dotyczącą scenografii jest bryła lodu z zatopioną koroną, którą można zobaczyć w materiałach promujących trasę. Menedżer piosenkarki zdradził, że rekwizyt pojawi się podczas finału koncertu.

"Na stronie wielkibal.pl, czyli na stronie trasy, nie bez powodu jest wielka bryła lodu, w której zatopiona jest korona. Na koniec koncertu będzie użyta, ale wcześniej Maryla chce wstąpić do nieba, spaść do piekła" - powiedział Plejadzie.

Jak zapowiedział, całość ma być realizacją "kolorowej wizji artystycznej" Rodowicz. Szczegółów na razie nie ujawniono.

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