Maryla Rodowicz zaliczyła wpadkę w odważnej kreacji. "W drodze na scenę połowa odpadła"

Sceniczne kreacje Maryli Rodowicz od lat są równie szeroko komentowane jak jej występy. W Ostrowie Wielkopolskim wokalistka pojawiła się w czarnym topie i minispódniczce pokrytej dziesiątkami kolorowych zawieszek.

Po koncercie pokazała zdjęcia stroju w mediach społecznościowych. Wyjaśniła, że jego wygląd nie był przypadkowy. Projekt miał przypominać jeden z najbardziej znanych utworów w jej repertuarze.

"Ta spódniczka to 'Kolorowe jarmarki', czego tam nie ma. Blaszane zegarki, koguciki na druciku, serduszka, nutki" - napisała Rodowicz.

Konstrukcja okazała się jednak mało odporna na kulisowy pośpiech. "Niestety w drodze na scenę połowa odpadła" - dodała artystka.

Maryla Rodowicz wystąpiła z Ralphem Kamińskim i Natalią Szroeder

Problemy ze strojem nie przeszkodziły w koncercie. Rodowicz zaprosiła na scenę Ralpha Kamińskiego oraz Natalię Szroeder. Oboje doczekali się od niej wielu komplementów.

"Gościem specjalnym był Ralph Kamiński, wokalista o aksamitnym, anielskim głosie, a także przepiękna i jakże utalentowana Natalia Szroeder" - przekazała po występie.

Koncert w Ostrowie Wielkopolskim poprzedza zapowiadaną z dużym rozmachem trasę "Wielki Bal". Rodowicz ponownie zamierza połączyć muzykę z rozbudowaną oprawą wizualną i kostiumami przygotowanymi specjalnie na potrzeby widowiska.

Co Maryla Rodowicz szykuje na trasę "Wielki Bal"?

Pierwszą wskazówką dotyczącą scenografii jest bryła lodu z zatopioną koroną, którą można zobaczyć w materiałach promujących trasę. Menedżer piosenkarki zdradził, że rekwizyt pojawi się podczas finału koncertu.

"Na stronie wielkibal.pl, czyli na stronie trasy, nie bez powodu jest wielka bryła lodu, w której zatopiona jest korona. Na koniec koncertu będzie użyta, ale wcześniej Maryla chce wstąpić do nieba, spaść do piekła" - powiedział Plejadzie.

Jak zapowiedział, całość ma być realizacją "kolorowej wizji artystycznej" Rodowicz. Szczegółów na razie nie ujawniono.