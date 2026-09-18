To niekwestionowana królowa polskiej piosenki, uwielbiana przez kolejne pokolenia, dzięki czemu rzesza jej fanów nie zmieściłaby się w żadnej sali koncertowej, a nawet na stadionie. Wylansowała hity takie jak "Małgośka", "Ale to już było", "Remedium (Wsiąść do pociągu)" czy "Niech żyje bal", które teraz przypomną muzycy z orkiestry Tomasza Szymusia. W najbliższą niedzielę widzów "Tańca z Gwiazdami" czeka bowiem święto. Maryla Rodowicz pojawi się w programie, aby ocenić uczestników, a oni zatańczą do jej najpopularniejszych przebojów.

W minionych odsłonach "Tańca z Gwiazdami" publiczność miała już okazję doświadczyć wieczorów, takich jak Beata Night czy Kayah Night - z piosenkami innych wybitnych wokalistek. Oba odcinki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem oglądających, a więc przyszedł czas na Marylę. Legenda w niedzielę zasiądzie jako piąta ekspertka za stołem jurorskim, a jednocześnie zaśpiewa na parkiecie na żywo.

Nadchodzi Maryla Night w "Tańcu z Gwiazdami"! "Będę oszołomiona muzyką, tańcem, kostiumami"

Maryla Rodowicz wyznała, co czuje tuż przed swoim udziałem w "Tańcu z Gwiazdami". Artystka spodziewa się niezwykle widowiskowego show i przyznaje, że już szykuje się na ogromne zaskoczenia choreografiami. "Myślę, że będę tak oszołomiona muzyką, tańcem, kostiumami, że sama nie wiem, czego mogę się po sobie spodziewać. Może tak być, że taniec przeleci, a ja będę zbierać dopiero szczękę z podłogi" - powiedziała w rozmowie z Polsatem.

Gwiazda jest niezwykle poruszona tym, że uczestnicy sięgną po jej piosenki. "Nie myślałam, że może nastąpić taki moment. To się porobiło!" - przyznaje z radością. Rodowicz dodała, że na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zaśpiewa utwór w rytmie latynoskim.

Maryla Rodowicz uwielbia tańczyć. Nigdy nie zdecydowała się na udział w "Tańcu z Gwiazdami" z powodu zdrowia

Zapytana o to, czy sama lubi tańczyć odpowiedziała wprost: "Uwielbiam tańczyć!". "Parę lat temu w Zurychu nocą wracałam z dziećmi do hotelu i zobaczyłam w parku krąg taneczny. Mój syn wtedy tańczył w klubie Tango. Odpaliliśmy w telefonie muzę i mówię: pokaż mi synku, jak się tańczy tango i pokręciliśmy się trochę. Może jeszcze kiedyś mi się uda pojechać do Argentyny i nauczyć się tańczyć tango" - dodała 80-latka.

Maryla Rodowicz zdradziła także, że sama niestety nigdy nie rozważała udziału w "Tańcu z Gwiazdami" jako uczestniczka - wszystko przez kłopoty ze zdrowiem. "Nie śmiałabym nawet o tym pomyśleć. Miałam problem, a to z biodrem, a to z kolanem… Znam swoje ograniczenia" - powiedziała, cytowana przez Polsat.

Za co Maryla kocha taneczny program Polsatu? "Uwielbiam go po pierwsze za muzykę na żywo, a po drugie zawsze patrzę zafascynowana na tancerki. Są takie piękne, takie zgrabne, do tego takie sprawne. No i te kostiumy!" - skwitowała legenda estrady.

W najbliższym odcinku "Tańca z Gwiazdami" znów odpadnie jedna para! Kiedy i gdzie oglądać?

Trwa 19. edycja "Tańca z Gwiazdami", a w wyścigu o Kryształową Kulę walczy jeszcze 11 par. W ostatnim odcinku z show pożegnali się Monika Borzym i Michał Kassin, zdobywając najmniejszą liczbę głosów od widzów.

Nowy odcinek już 20 września o godz. 19:55 w Polsacie!