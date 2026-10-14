Maryla Rodowicz świętuje kolejny sukces. Dołączy do największych legend

Alicja Rudnicka

Alicja Rudnicka

Maryla Rodowicz wraca do miasta, które odegrało ważną rolę na początku jej kariery. 17 października piosenkarka pojawi się na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie, gdzie osobiście odsłoni swoją gwiazdę. Uroczystość będzie otwarta dla fanów.

Maryla RodowiczBeata Zawrzel East News

Maryla Rodowicz spędziła niemal sześciu dekad na scenie. Teraz jej dorobek zostanie upamiętniony w Alei Gwiazd RMF FM i Miasta Krakowa.

Spotkanie rozpocznie się 17 października o godz. 15:00 na Bulwarze Czerwieńskim, u stóp Wawelu. Artystka pojawi się tam osobiście, a udział w wydarzeniu nie wymaga kupowania biletów.

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Michał Boroń
Michał Boroń

Kraków pojawił się w muzycznej historii Rodowicz jeszcze zanim poznała ją cała Polska. W 1967 roku artystka wzięła udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Piosenkarzy Studenckich, który dziś funkcjonuje jako Studencki Festiwal Piosenki.

Rodowicz zdobyła pierwszą nagrodę, wyprzedzając między innymi Marka Grechutę. Zwycięstwo było jednym z jej pierwszych dużych sukcesów i pomogło jej rozpocząć ogólnopolską karierę.

Po niemal 60 latach wraca więc do Krakowa już jako jedna z największych gwiazd polskiej estrady. Ceremonia odbędzie się w czasie 62. edycji Studenckiego Festiwalu Piosenki. Tego samego dnia do konkursu staną młodzi wykonawcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę.

Céline Dion, Scorpions i Maryla Rodowicz w jednej Alei Gwiazd

Aleja Gwiazd RMF FM i Miasta Krakowa powstała w 2008 roku. Na Bulwarze Czerwieńskim uhonorowano już zarówno polskich, jak i zagranicznych wykonawców.

Swoje gwiazdy mają tam między innymi Céline Dion, Scorpions oraz Krzysztof Krawczyk. W ubiegłym roku do tego grona dołączył Bryan Adams. Teraz obok nich znajdzie się również nazwisko Maryli Rodowicz.

Odsłonięcie gwiazdy zaplanowano na 17 października o godz. 15:00. Organizatorzy zapraszają na uroczystość wszystkich fanów artystki.

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