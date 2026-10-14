Maryla Rodowicz świętuje kolejny sukces. Dołączy do największych legend

Maryla Rodowicz spędziła niemal sześciu dekad na scenie. Teraz jej dorobek zostanie upamiętniony w Alei Gwiazd RMF FM i Miasta Krakowa.

Spotkanie rozpocznie się 17 października o godz. 15:00 na Bulwarze Czerwieńskim, u stóp Wawelu. Artystka pojawi się tam osobiście, a udział w wydarzeniu nie wymaga kupowania biletów.

Kraków pojawił się w muzycznej historii Rodowicz jeszcze zanim poznała ją cała Polska. W 1967 roku artystka wzięła udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Piosenkarzy Studenckich, który dziś funkcjonuje jako Studencki Festiwal Piosenki.

Rodowicz zdobyła pierwszą nagrodę, wyprzedzając między innymi Marka Grechutę. Zwycięstwo było jednym z jej pierwszych dużych sukcesów i pomogło jej rozpocząć ogólnopolską karierę.

Po niemal 60 latach wraca więc do Krakowa już jako jedna z największych gwiazd polskiej estrady. Ceremonia odbędzie się w czasie 62. edycji Studenckiego Festiwalu Piosenki. Tego samego dnia do konkursu staną młodzi wykonawcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę.

Céline Dion, Scorpions i Maryla Rodowicz w jednej Alei Gwiazd

Aleja Gwiazd RMF FM i Miasta Krakowa powstała w 2008 roku. Na Bulwarze Czerwieńskim uhonorowano już zarówno polskich, jak i zagranicznych wykonawców.

Swoje gwiazdy mają tam między innymi Céline Dion, Scorpions oraz Krzysztof Krawczyk. W ubiegłym roku do tego grona dołączył Bryan Adams. Teraz obok nich znajdzie się również nazwisko Maryli Rodowicz.

Odsłonięcie gwiazdy zaplanowano na 17 października o godz. 15:00. Organizatorzy zapraszają na uroczystość wszystkich fanów artystki.