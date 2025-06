Maryla Rodowicz w ubiegłym roku rozpoczęła przygotowania do specjalnego projektu, dzięki któremu odświeża swoje przeboje sprzed lat. Zaprasza do duetów młodych artystów, którzy wybierają piosenki z jej repertuaru, a następnie dodają swój charakterystyczny styl i młodzieńczą energię, aby stworzyć zupełnie nowe aranżacje. Całe przedsięwzięcie ma zostać zamknięte w formie albumu, który już wkrótce ujrzy światło dzienne.

Teraz przyszła pora na kolejny duet - Maryla Rodowicz zamierza bowiem odtworzyć swój kultowy przebój "Małgośka" . Artysta lub artystka, który dołączy do nowej wersji piosenki wciąż pozostaje nieznany. Co więcej - legendarna gwiazda postanowiła pozwolić fanom sobie doradzić i zapytała ich, kto najlepiej sprawdziłby się właśnie w tym kawałku.

"Małgośka" to jeden z najsłynniejszych utworów Maryli Rodowicz. Powstał 52 lata temu i wciąż jest chętnie słuchany przez wielbicieli muzyki popularnej. Muzykę do piosenki skomponowała Katarzyna Gartner, a słowa napisała ceniona Agnieszka Osiecka. Pierwotnie tekst powstał z myślą o Mateuszu Święcickim, lecz ten stwierdził, że jest zbyt poważny i nie pasuje do jego wesołej melodii. Wówczas Osiecka schowała utwór do szuflady, aby latem 1972 r. powrócić do pomysłu i wraz z Gartner oraz Rodowicz stworzyć wielki, ponadczasowy hit.