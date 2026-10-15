Maryla Rodowicz, nazywana królową polskiej estrady, jest obecnie w trakcie trasy koncertowej "Niech żyje bal". Za nią wiele letnich, plenerowych występów, a mniej niż tydzień temu artystka zawitała także na Roztańczony PGE Narodowy w Warszawie, emitowany przez telewizję Polsat, gdzie zaśpiewała swoje największe hity - m.in. "Szparka sekretarka", "Ale to już było" oraz "Damą być" w duecie z Roxie Węgiel.

Teraz przyszedł czas na jesienne odsłony show 80-latki, które w październiku, listopadzie i grudniu obejmą miasta, takie jak Kraków, Rzeszów, Bielsko-Biała, Gdańsk czy Warszawa. Piosenkarka wystąpi w wielkich halach z dynamicznymi widowiskami, a koncerty w mniejszych salach obejmą bardziej akustyczne popisy.

Maryla Rodowicz ogłasza casting na swoją chórzystkę!

Maryli Rodowicz na scenie zwykle towarzyszy bardzo rozbudowany zespół muzyczny, niekiedy także tancerze, ale przede wszystkim chórzystki, wspierające ją wokalnie. Gwiazda właśnie poszukuje jednej z nich! Szansę na debiut u boku prawdziwej legendy ma teraz wiele wokalistek, bowiem autorka hitu "Małgośka" ogłosiła otwarty casting.

Jakie wymagania ma Maryla Rodowicz? Kandydatki powinny przesłać swój opis, kilka zdjęć, a także nagrania

W swoich mediach społecznościowych Rodowicz opublikowała komunikat, w którym przekazała szczegóły i wypisała kilka wymagań. "Poszukiwana jest charyzmatyczna i uzdolniona wokalnie (sopran) dziewczyna, najlepiej z Warszawy lub okolic (stąd są wyjazdy na koncerty). Przesłuchanie odbędzie się 21 października w Warszawie" - czytamy.

Chętne wokalistki mogą zgłosić się do udziału w castingu poprzez wiadomość mailową. Królowa polskiej estrady chciałaby, aby każda kandydatka "opisała się w maksymalnie pięciu zdaniach". Dodatkowo oczekuje kilku zdjęć oraz nagrań z występów, aby zapoznać się z głosem potencjalnej chórzystki. "Wybranym odpiszemy z zaproszeniem na przesłuchanie przed Marylą i jej zespołem" - informuje ekipa Maryli Rodowicz.