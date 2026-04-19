Maryla Rodowicz po latach pokazała się z synem. Podobny do znanej mamy?

Kadr, który pojawił się w mediach społecznościowych artystki, jest daleki od typowej rodzinnej fotografii. Rodowicz i jej syn pozują w kokpicie samolotu, w czapkach pilotów, wyraźnie w dobrych nastrojach. Pod zdjęciem pojawił się krótki podpis: "Uff, udało się wylądować! Wilno, jutro się widzimy i słyszymy na koncercie".

Internauci zareagowali błyskawicznie. "Pierwszy pilot jakby znajomą miał twarz, drugiego poznaję w mgnieniu oka", "Ale pilotka", "Ale super" - to tylko część komentarzy, które pojawiły się pod wpisem.

Syn gwiazdy, który wybrał własną drogę

Jędrzej Dużyński urodził się w 1987 roku jako najmłodsze dziecko Rodowicz i Andrzeja Dużyńskiego. Dorastał w cieniu popularności matki, ale z czasem wybrał życie z dala od medialnego świata. Choć kiedyś można było zobaczyć go na branżowych wydarzeniach, dziś konsekwentnie unika rozgłosu.

Nie udziela wywiadów i nie jest aktywny w mediach społecznościowych. W przypadku osoby o takim nazwisku to decyzja, która naturalnie budzi ciekawość.

Maryla Rodowicz z synem w 2012 roku AKPA AKPA

Od muzyki do fotografii

W młodości próbował różnych ścieżek. Interesował się muzyką, grał na perkusji, miał też epizod związany z reżyserią. Ostatecznie jednak to fotografia okazała się jego najważniejszą pasją. Jego prace były prezentowane na wystawach, co pokazuje, że artystyczne zainteresowania nie były jedynie chwilową fascynacją.

Równolegle rozwijał się zawodowo w innych kierunkach. Zajmował się m.in. branżą nieruchomości i próbował własnych projektów biznesowych. Jednym z nich był sklep z gadżetami "MaryLove", który ostatecznie nie przetrwał próby czasu.

Trudne momenty poza światłem reflektorów

Życie rodzinne Rodowicz przez lata było szeroko komentowane, zwłaszcza w czasie jej rozwodu z Andrzejem Dużyńskim, zakończonego w 2021 roku. W tym okresie Jędrzej wspierał matkę, choć sam starał się nie angażować publicznie w konflikt i nie opowiadać się po żadnej ze stron.

To doświadczenie miało wpływ na jego życie prywatne, które do dziś pozostaje w dużej mierze poza zasięgiem mediów.

Rodzina ważniejsza niż rozgłos

Maryla Rodowicz jest matką trojga dzieci. Z Krzysztofem Jasińskim ma syna Jana i córkę Katarzynę, natomiast z Andrzejem Dużyńskim - Jędrzeja. Choć rzadko pokazuje rodzinę publicznie, wielokrotnie podkreślała, że nie zawsze mogła poświęcić dzieciom tyle czasu, ile by chciała.

Dziś otwarcie mówi też o marzeniu, które wciąż czeka na spełnienie. "Chciałabym bardzo... pomiętosić takie ciałko. Mogłabym je wychowywać" - przyznała, odnosząc się do wnuków.

