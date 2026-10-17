Maryla Rodowicz to niekwestionowana legenda polskiej estrady. Jej spektakularny dorobek i sześć dekad na scenie zostały właśnie upamiętnione w Alei Gwiazd RMF FM i Miasta Krakowa. 17 października, o godz. 15:00, miała miejsce uroczystość odsłonięcia gwiazdy 80-letniej artystki na Bulwarze Czerwieńskim, u stóp Wawelu. W wydarzeniu wzięły udział dziesiątki fanów i oczywiście sama zainteresowana.

Maryla Rodowicz odsłoniła swoją gwiazdę w Krakowie

Zanim Maryla Rodowicz pojawiła się przed tłumem prowadzący uroczyste wydarzenie zachęcili czekających na nią fanów, aby przećwiczyli wspólnie tekst piosenki "Małgośka". Chwilę później, gdy Królowa Polskiej Piosenki dotarła na miejsce, miłośnicy zaśpiewali dla niej wielki hit. Następnie rozpoczęło się wielkie odliczanie, żółta płachta ściągnięta została z chodnika, a pod nią ukazała się pamiątkowa gwiazda z nazwiskiem Rodowicz.

Jeszcze przed oficjalną ceremonią odsłonięcia gwiazdy Rodowicz mieszkańcy Krakowa mogli usłyszeć osobiste zaproszenie na wydarzenie od legendarnej wokalistki. "Cześć, tu Maryla Rodowicz. 17 października wysiądźcie tutaj i dołączcie do mnie na Bulwarze Czerwieńskim, gdzie razem z RMF FM i miastem Kraków odsłonimy moją gwiazdę w krakowskiej Alei Gwiazd. Czekam na was, przybywajcie!" - wybrzmiewało w sobotę w tramwajach miejskich, gdy przejeżdżały one ul. Dietla.

Tak Kraków zapisał się w historii Maryli Rodowicz. Na początku kariery pokonała tu Grechutę!

Kraków to miejsce niezwykle ważne w historii kariery Rodowicz. W 1967 r. wokalistka wzięła tam bowiem udział w VI Ogólnopolskim Konkursie Piosenkarzy Studenckich (dziś funkcjonującym jako Studencki Festiwal Piosenki). Swoim brawurowym występem zdobyła pierwsze miejsce, wyprzedzając nawet Marka Grechutę. Wyróżnienie otworzyło jej drzwi do ogólnopolskiej kariery.

Jacy artyści uhonorowani zostali na Alei Gwiazd w Krakowie?

Aleja Gwiazd RMF FM i Miasta Krakowa powstała w 2008 r. Dotychczas uhonorowano na niej zarówno legendarnych artystów z Polski, jak i zza granicy. Fani mogą oglądać gwiazdy m.in. Krzysztofa Krawczyka, Budki Suflera, Wilków oraz Maanamu. Oprócz tego widnieją tam nazwiska Celine Dion, Michaela Jacksona, Elvisa Presleya, zespołu Scorpions, a także dopisanego do nich w zeszłym roku Bryana Adamsa.