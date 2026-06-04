63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach od 4 do 7 czerwca. Festiwal rozpocznie koncert Debiuty, a następnie Superjedynki z największymi przebojami artystów, którzy reprezentują różne pokolenia i style muzyczne. Drugi dzień imprezy to Premiery i "Hip Hop. Jedno Podwórko 2".

Sobota to z kolei widowisko "Autobiografia", które poświęcone jest twórczości Bogdana Olewicza, autora tekstów piosenek, z okazji jego 80. urodzin. Następnie odbędzie się "Kabareton". Jego głównym bohaterem będzie Kabaret Neonówka świętujący 26-lecie działalności.

Niedziela w Opolu rozpocznie się od koncertu z okazji 45-lecia Lady Pank, a później publiczność będzie mogła posłuchać nowych wersji utworów dwóch wybitnych artystek związanych z opolskim festiwalem - Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej.

Maryla Rodowicz nie wystąpi w Opolu. Co się stało?

Tym razem na opolskim festiwalu nie zobaczymy Maryli Rodowicz, co jest bardziej zaskakujące, jeśli wziąć pod uwagę ostatni ze wspomnianych koncertów. W rozmowie z Plejadą zdradziła, dlaczego nie wystąpi podczas koncertu.

"Nie pojawię się na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, ponieważ zgodziłam się wystąpić na festiwalu TVN-u w Sopocie pod koniec sierpnia. Nie chcę się powtarzać. Chcę być atrakcją na jednym festiwalu, a nie na wszystkich. Są artyści, którzy przyjmują wszystkie propozycje, festiwale. Dla mnie to jest słabe" - wyjaśniła.

Przyznała, że występ w Opolu zawsze wyzwala w niej wiele emocji, jednak równie chętnie pojawi się w Sopocie. "Sopot nazywało się kiedyś oknem na świat. Jak się pojechało do Sopotu na festiwal, to wtedy mówili, że zrobi się karierę światową. Wszyscy na to liczyli. W moim wypadku tak się stało, bo jak pojechałam na pierwszy festiwal do Sopotu w 1969 r., to dostałam kontrakt w Anglii. Kariera stała otworem, ale z niej zrezygnowałam, bo mnie ówczesny narzeczony namówił. Była straszna afera, Anglicy chcieli odszkodowanie. Tym bardziej z wielkim sentymentem wrócę do Sopotu" - dodała.

Maryla Rodowicz i Ralph Kaminski o wspólnym singlu. To nowa wersja wielkiego przeboju INTERIA.PL



