W Teatrze Dramatycznym w Warszawie odbył się wyjątkowy koncert Maryli Rodowicz z serii MTV Unplugged. Występ został zarejestrowany na potrzeby specjalnego wydawnictwa, a u boku legendarnej wokalistki nie zabrakło licznych gości.

Początki cyklu MTV Unplugged sięgają 1989 r. To wówczas muzyczna telewizja rozpoczęła specjalne koncerty, podczas których gwiazdy prezentowały się w akustycznej odsłonie. Pierwszym wykonawcą z Polski w takiej formule była Kayah w listopadzie 2006 r. (płyta z zapisem tego występu ukazała się w marcu 2007).

Później w naszym kraju koncerty MTV Unplugged dali m.in. Brodka, Kasia Kowalska, Hey, Wilki, Kult, Krzysztof Zalewski, Lady Pank, Margaret, Natalia Kukulska, Natalia Przybysz, Grubson i O.S.T.R.

Propozycję takiego występu otrzymała również Maryla Rodowicz. Wydarzenie zarejestrowano na początku września w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.

"Wczoraj zagrałam koncert MTV Unplugged ze składem, który sobie dosłownie wymarzyłam... Dziękuję Wam, byliście niesamowici, ten koncert miał najlepszy klimat jaki mógł być" - napisała na Facebooku ikona polskiej piosenki.

Tradycją cyklu MTV Unplugged jest też udział gości specjalnych. U boku Maryli Rodowicz zaprezentowali się przedstawiciele dużo młodszego pokolenia: Krzysztof Zalewski, Natalia Szroeder, Ewa Farna, Mrozu, Bambi, Bartek Królik, Misia Furtak, Mata, Błażej Król, Igor Herbut oraz Lanberry.

Z niektórymi z nich (Mrozu, Mata i Lanberry) w ostatnim czasie nagrała specjalne duety w ramach odświeżania swoich największych przebojów.

