Maryla Rodowicz ma wielkie plany. "Chce wstąpić do nieba, spaść do piekła"

Maryla Rodowicz ujawniła plany trasy podczas specjalnego odcinka "Tańca z gwiazdami", poświęconego jej twórczości. Trasa ma być połączona z premierowym materiałem! Artystka pracuje nad płytą z zupełnie nowymi piosenkami, nie interpretacjami swoich dawnych przebojów.

Królowa w bryle lodu

Koncertowy scenariusz ma rozpoczynać się od efektownego wejścia artystki. Jednym z centralnych elementów będzie wielka bryła lodu, nawiązująca do popularnego mema o "odmrażaniu Maryli Rodowicz", która towarzyszyć będzie całemu spektaklowi, stopniowo odsłaniając koronę: "Pomysł jest taki, że przylatuję z kosmosu. Na scenie będzie ogromna bryła lodu, która się będzie topiła przez całe przedstawienie, przez cały koncert i na końcu zostanie korona, którą sobie włożę na głowę ja albo jakiś (...) tancerz" - mówiła "Plejadzie".

Scenografia według jej wizji

Założeniem organizatorów jest zbudowanie widowiska podporządkowanego pomysłowi samej Rodowicz. Menedżer artystki, Wojciech Garczyński w rozmowie z "Plejadą" tłumaczył, że nie będzie to po prostu duży koncert z rozbudowaną produkcją, ale autorski spektakl z dedykowaną sceną i scenografią: "Na stronie wielkibal.pl, czyli na stronie trasy, nie bez powodu jest wielka bryła lodu, w której zatopiona jest korona. Na koniec koncertu będzie użyta, ale wcześniej Maryla chce wstąpić do nieba, spaść do piekła, będzie to spełnienie jej kolorowej wizji artystycznej".

"To jest trasa, w której po raz pierwszy z takim rozmachem Maryla będzie miała specjalnie zbudowaną scenę i scenografię zgodne z jej marzeniami, a cały koncert zostanie przeprowadzony według jej wizji. Naszym celem - managementu i organizatora - było zrobienie czegoś, czego ona jeszcze nie miała" - dodał.

Nowe piosenki i goście

Na trasie Rodowicz ma występować z zaproszonymi wykonawcami reprezentującymi wiele gatunków, w tym hip-hop. Ma to korespondować z nowym albumem, przy którym artystka wraca do pracy nad premierowymi utworami. Dwa single mają ukazać się jeszcze w 2026 roku.

"Będą artyści ze wszystkich gatunków muzycznych, także z hip-hopu. To jest związane z rozpoczęciem produkcji nowej płyty Maryli, na której będą też duety, ale wyłącznie nowe. Na poprzedniej płycie robiliśmy nowe wydania jej starych utworów, a teraz będą to premierowe piosenki. Single ukażą się jeszcze w tym roku. Planowane są dwa" - opowiadał "Plejadzie" Garczyński.

Menedżer artystki dodał, że Rodowicz po latach chce osobiście włączyć się w tworzenie melodii i tekstów: "Pierwszy raz po dekadzie Maryla usiądzie do tworzenia nowych piosenek do płyty. Współpracuję z nią już od siedmiu lat i widzę, jaką niesamowitą ma do tego werwę. Widać, że ostatnia płyta nie była dla niej takim wyzwaniem, a teraz jest bardzo na to nakręcona. Bardzo chce tworzyć. Powiedziała, że pierwszy raz w swoim życiu chciałaby uczestniczyć w procesie tworzenia linii melodycznej, w procesie pisania tekstu, a tego na swoim koncie nie ma".