"To wyjątkowy projekt, w którym artystka prezentuje swoje największe przeboje w zupełnie nowych aranżacjach. Znane i kochane utwory zyskały świeże, współczesne brzmienie, zachowując przy tym magię oryginałów" - czytamy w informacji na temat płyty "Niech żyje bal".

Całość jest muzyczną podróżą przez liczącą wiele dekad karierę Maryli Rodowicz. Jej wielkie przeboje zyskały nowe oblicze za sprawą gwiazd młodszego pokolenia, które towarzyszy jej w niezwykłych duetach.

Maryla Rodowicz zaprasza na bal. "Rozwalili system"

Z okazji premiery wydawnictwa do sieci trafił teledysk do tytułowej piosenki "Niech żyje bal". Maryli towarzyszą tutaj Błażej Król, Igor Herbut i Misia Furtak. Autorami oryginału są Seweryn Krajewski (muzyka) i Agnieszka Osiecka (tekst).

"Szukałem jakiegoś hitu, znalazłem złoto", "Rozwalili system tym utworem", "Aż mam ciarki, to jest sztos!", "To projekt, o który nikt nie pytał, a każdy potrzebował. Wydawać by się mogło, że ten klasyk nie potrzebuje zmian, ba! wręcz nie da się lepiej. No i fakt. Nie da się lepiej. Ale da się inaczej" - czytamy w komentarzach od zachwyconych internautów.

Wizualnym symbolem albumu stał się stół. Całą koncepcję stworzył Tomasz Wilczyński, nadając jej wyjątkowy, symboliczny charakter.

"'Niech żyje bal' to hołd dla legendy polskiej sceny i dowód, że jej twórczość nie starzeje się ani o dzień" - czytamy.

Maryla Rodowicz - szczegóły płyty "Niech żyje bal" (tracklista, w nawiasie gość specjalny):

1."Sing-Sing" (Mrozu)

2."Damą być" (Roxie Węgiel)

3."Wielka woda" (Dawid Kwiatkowski)

4."Remedium (Wsiąść do pociągu)" (Krzysztof Zalewski)

5."Nie ma jak pompa" (Ralph Kaminski)

6."Małgośka" (Lanberry)

7."Łza na rzęsie (mi się trzęsie)" (bryska)

8."Niech żyje bal" (Błażej Król, Igor Herbut, Misia Furtak)

9."Ale to już było" (Tribbs)

10."Łza na rzęsie (mi się trzęsie)" (Skytech Remix) (bryska).

