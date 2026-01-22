Mary J. Blige miała pierwszeństwo do kultowego hitu Rihanny. "Ta piosenka mi uciekła"

"Umbrella" powstała na początku 2007 roku w gronie doświadczonych producentów i songwriterów. Tricky Stewart, Kuk Harrell oraz The-Dream napisali piosenkę z myślą o konkretnej artystce. Ich pierwszym wyborem była Britney Spears, która w tamtym czasie przechodziła przez jeden z najtrudniejszych momentów w życiu prywatnym i zawodowym. Motyw opieki i lojalności miał stać się symbolicznym komentarzem do jej sytuacji. Ostatecznie utwór nie trafił na album "Blackout". Otoczenie Spears uznało, że materiał na płytę jest już kompletny, a piosenka zaczęła krążyć po branży.

"Eh, eh" to było za dużo

Kolejną artystką, której zaproponowano "Umbrellę", była Mary J. Blige. Wokalistka po latach wróciła do tego momentu w podcaście "7PM in Brooklyn". Jej reakcja była instynktowna i, jak sama przyznała, dość jednoznaczna. "Wszystko, co usłyszałam, to było 'eh, eh', i pomyślałam: 'Ej, moi fani oszaleją, jeśli usłyszą, jak śpiewam o eh, eh, eh'". Blige uznała, że utwór nie pasuje do jej stylu ani do relacji, jaką od lat budowała ze swoją publicznością.

Def Jam i moment przełomowy

Po odrzuceniu przez Mary J. Blige demo trafiło do Def Jam. Tam piosenkę usłyszała Rihanna. Według relacji z wytwórni wokalistka od razu zareagowała entuzjastycznie i nie miała wątpliwości, że chce nagrać ten utwór. Gdy zapadła decyzja, że to ona zostanie wykonawczynią, Jay-Z, ówczesny szef labelu, dopisał swój rapowy wstęp. To właśnie ta wersja trafiła do radia i w krótkim czasie stała się jednym z najczęściej granych utworów na świecie.

"To było dla Rihanny"

Mary J. Blige nie ukrywa, że po czasie z dystansem spojrzała na swoją decyzję. Gdy usłyszała gotową wersję w wykonaniu Rihanny, nie miała już wątpliwości.

"Kiedy usłyszałam, jak robi to Rihanna, pomyślałam: 'Widzisz, to było dla Rihanny, to nie było dla mnie'. Ta piosenka mi uciekła, ale od początku nie była dla mnie".

Globalny hit i symbol epoki

"Umbrella" dotarła na szczyty list przebojów w 19 krajach i w 2008 roku przyniosła Rihannie nagrodę Grammy. W Wielkiej Brytanii popularność singla zbiegła się z okresem intensywnych opadów deszczu i powodzi, co paradoksalnie jeszcze zwiększyło jego obecność w mediach. Teledysk do utworu przekroczył miliard wyświetleń na YouTubie, a sam numer do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów lat 2000.

Sławomir i Kajra na Sylwestrze z Polsatem. "Słyszeli nas w Zakopanem" INTERIA.PL