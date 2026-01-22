Mary J. Blige miała pierwszeństwo do kultowego hitu Rihanny. "Ta piosenka mi uciekła"
"Umbrella" to dziś jeden z symboli popu pierwszej dekady XXI wieku. Utwór, który otworzył Rihannie drogę do światowej kariery, miał jednak zupełnie inną historię. Zanim trafił do Barbadoski, propozycję nagrania piosenki otrzymała Mary J. Blige.
"Umbrella" powstała na początku 2007 roku w gronie doświadczonych producentów i songwriterów. Tricky Stewart, Kuk Harrell oraz The-Dream napisali piosenkę z myślą o konkretnej artystce. Ich pierwszym wyborem była Britney Spears, która w tamtym czasie przechodziła przez jeden z najtrudniejszych momentów w życiu prywatnym i zawodowym. Motyw opieki i lojalności miał stać się symbolicznym komentarzem do jej sytuacji. Ostatecznie utwór nie trafił na album "Blackout". Otoczenie Spears uznało, że materiał na płytę jest już kompletny, a piosenka zaczęła krążyć po branży.
"Eh, eh" to było za dużo
Kolejną artystką, której zaproponowano "Umbrellę", była Mary J. Blige. Wokalistka po latach wróciła do tego momentu w podcaście "7PM in Brooklyn". Jej reakcja była instynktowna i, jak sama przyznała, dość jednoznaczna. "Wszystko, co usłyszałam, to było 'eh, eh', i pomyślałam: 'Ej, moi fani oszaleją, jeśli usłyszą, jak śpiewam o eh, eh, eh'". Blige uznała, że utwór nie pasuje do jej stylu ani do relacji, jaką od lat budowała ze swoją publicznością.
Def Jam i moment przełomowy
Po odrzuceniu przez Mary J. Blige demo trafiło do Def Jam. Tam piosenkę usłyszała Rihanna. Według relacji z wytwórni wokalistka od razu zareagowała entuzjastycznie i nie miała wątpliwości, że chce nagrać ten utwór. Gdy zapadła decyzja, że to ona zostanie wykonawczynią, Jay-Z, ówczesny szef labelu, dopisał swój rapowy wstęp. To właśnie ta wersja trafiła do radia i w krótkim czasie stała się jednym z najczęściej granych utworów na świecie.
"To było dla Rihanny"
Mary J. Blige nie ukrywa, że po czasie z dystansem spojrzała na swoją decyzję. Gdy usłyszała gotową wersję w wykonaniu Rihanny, nie miała już wątpliwości.
"Kiedy usłyszałam, jak robi to Rihanna, pomyślałam: 'Widzisz, to było dla Rihanny, to nie było dla mnie'. Ta piosenka mi uciekła, ale od początku nie była dla mnie".
Globalny hit i symbol epoki
"Umbrella" dotarła na szczyty list przebojów w 19 krajach i w 2008 roku przyniosła Rihannie nagrodę Grammy. W Wielkiej Brytanii popularność singla zbiegła się z okresem intensywnych opadów deszczu i powodzi, co paradoksalnie jeszcze zwiększyło jego obecność w mediach. Teledysk do utworu przekroczył miliard wyświetleń na YouTubie, a sam numer do dziś pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów lat 2000.