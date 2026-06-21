Marta Wiśniewska dołącza do "Tańca z Gwiazdami". "Jestem wielką fanką"

Pierwszą oficjalnie ogłoszoną uczestniczką najnowszej edycji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" była Helena Englert. "Dorastałam, oglądając pierwsze edycje tego programu, tańcząc przed telewizorem i doprowadzając moją babcię do szału. Wiem, że byłaby ze mnie dumna" - napisała wtedy.

Teraz do grona tańczących na parkiecie Polsatu dołączyła Marta "Mandaryna" Wiśniewska.

"Do naszej roztańczonej ekipy dołącza Marta "Mandaryna" Wiśniewska. Popularna wokalistka, której przeboje śpiewa cała Polska. 'Ev'ry Night' czy 'Here I Go Again' - któż nie zna tych hitów? Marta, witamy w rodzinie "TzG" i widzimy się jesienią na parkiecie! PS. Znacie Ev'ry night?" - przekazała stacja w mediach społecznościowych.

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Mandaryna o "Tańcu z gwiazdami". "Co niedzielę oglądamy"

Mandaryna pojawiła się też niedzielnym wydaniu "halo tu polsat", gdzie opowiedziała o kulisach swojej decyzji. Przyznała, że ma nadzieję spróbować i nauczyć się różnych stylów tańca. Najbardziej marzą jej się rumba i tango.

"Jestem wielką fanką 'Tańca z gwiazdami'. Co niedzielę siedzę z moją mamą i oglądamy program, kibicujemy. To są zawsze najbardziej spektakularne tańce i suknie, więc bardzo bym chciała zatańczyć. Poza tym to kawałek emocji" - mówiła.





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