"Marta Mirska była jedną z wielkich postaci, jakie pojawiły się w latach 50. w polskiej piosence" - opowiadał po latach Janusz Świąder, który razem z Tadeuszem Stolarskim napisał książkę "Marta Mirska. Gloria i gehenna". Biografia otrzymała podtytuł "Prawdziwa historia życia królowej polskiej piosenki".

Marta Mirska na świat przyszła 12 lutego 1918 r. w Warszawie jako Alicja Nowak. Dzieciństwo spędziła w Gdańsku. Tuż przed wybuchem II wojny światowej zaczęła występować w Teatrze Rewiowym Ali-Baba w Warszawie. Gdy wybuchł konflikt, zaangażowała się w walkę jako łączniczka Armii Krajowej.

Marta Mirska: Miłość od pierwszego wejrzenia i wojenna tragedia

Według swojej relacji jeszcze w sierpniu 1939 r. wzięła cichy ślub z oficerem marynarki handlowej, Janem Zieleniewskim. Sama opisywała to jako miłość od pierwszego wejrzenia. W planach mieli prawdziwą ceremonię, jednak wojna pokrzyżowała te plany - ukochany zginął podczas kampanii wrześniowej. Mirska mocno przeżyła tę stratę, a na cześć męża napisała wiersz "Wspomnienie".

Do końca życia wspominała swoją wielką miłość podpisując często swoje listy jako Marta Mirska-Zieleniewska-Reiniger lub Marta Zieleniewski-Reiniger. To ostatnie nazwisko przybrała po ślubie z drugim mężem, perkusistą Zbigniewem Reinigerem, którego poznała po wojnie w Łodzi.

W 1950 r. razem z mężem wróciła do Warszawy, gdzie rozwijała karierę i występowała w audycjach radiowych, jak "Przy sobocie po robocie" czy "Podwieczorek przy mikrofonie".

Największą sławę Marcie Mirskiej przyniosło tango "Pierwszy siwy włos" (muzyka: Henryk Jabłoński; tekst: Kazimierz Winkler). Podczas premiery tego utworu w Polskim Radiu piosenkarka miała bisować aż 14 razy. "Koncert szedł na żywo, widowni nie udało się okiełznać i tak cała Polska czternaście razy usłyszała 'spostrzegłam dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni'. I miała swój przebój na następnych wiele lat" - czytamy na stronie Biblioteki Polskiej Piosenki.

Marta Mirska kontra Mieczysław Fogg. W ruch poszedł widelczyk do ciasta

Z tym nagraniem wiąże się głośny konflikt z Mieczysławem Foggiem, który też nagrał swoją wersję i twierdził, że to właśnie jemu zawdzięcza ona swoją popularność. Zdecydowanie innego zdania była Marta Mirska. W jednej z warszawskich restauracji podczas ich spotkania doszło do poważnej interakcji. Niektóre źródła podają, że w ruch poszedł widelczyk do ciasta, którym Mirska miała zranić Fogga. Wg innych doniesień uszkodzona została też zastawa, poprzewracane krzesła i stoły i pozrywane obrusy.

Kariera Marty Mirskiej nie potrwała jednak zbyt długo - w połowie lat 60. zrezygnowała z występów na estradzie. Po raz ostatni publicznie pojawiła się w 1974 r.

Wówczas dały o sobie znak problemy osobiste piosenkarki, która mocno podupadła na zdrowiu (zmagała się z chorobą alkoholową, depresją i problemami z sercem), jednocześnie zajmując się częściowo sparaliżowanym mężem. Nie przyniosły efekty próby pomocy. Zbigniew i Marta zmarli w 1991 r. w krótkim odstępie czasu. Jak donosiły media, wokalistka w chwili śmierci była "wycieńczona chorobami i wygłodzona".

Oboje zostali pochowani na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie. Na grobie widnieje błąd w ich nazwisku - zamiast Reiniger zostali podpisani Reinger.

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