Współprowadząca trzy edycje "The Voice of Poland" (lata 2013-2014) przypomniała o sobie na muzycznej scenie, wydając po dłuższej przerwie nominowaną do Fryderyka płytę "Cykl" (2023). Wszystkie teksty są polskojęzyczne, napisane przez Marikę, a muzycznie wydawnictwo kipiało od basu, perkusji i energii.

Wokalistka w połowie lutego zaprezentowała duet z Pawłem Domagałą, autorem przeboju "Weź nie pytaj".

"'Okruchy złota' to piosenka o bliskości bez warunków wstępnych. O tęsknocie do relacji, w której nie trzeba wciągać brzucha i udawać kogoś, kim się nie jest. O chronieniu tego, co cenne i najważniejsze" - czytamy w opisie.

Marika i Paweł Domagała świętują sukces

Po dwóch tygodniach ten utwór zanotował blisko 350 tys. odsłon. Marika nie kryje radości, podkreślając, że to sukces osiągnięty niezależnie, bez wsparcia wytwórni i wielkiej kampanii.

"Radia odmówiły grania, bo 'nie przeszedł badań'... chyba czas zmienić te badania. Dziękuję Wam za każde odtworzenie i dodanie do playlist. To Wy jesteście moją wytwórnią, bo to dzięki Wam utwór szybuje i jest obecny na głównych playlistach w streamingach" - cieszy się Marika w mediach społecznościowych.

"Proces tworzenia singla czasem trwa chwilę, ale w tym przypadku był to proces kilku miesięcy. Najpierw powstał tekst, potem muzyka i został dołożony refren. Później dograliśmy wokale Pawła, a na samym końcu znaleźliśmy ekipę, która zrobiła do tego obrazek i wyszło pięknie" - napisała Marika, która napisała tekst, a muzykę stworzyła razem z kompozytorem i producentem Leonem Krześniakiem.

"Na początku pomysł był bardziej złożony, ale szybko wyszło na jaw, że to właśnie prostota prowadzi najdalej. Klip opiera się na tym, co najcichsze, a najmocniejsze na dotyku, spojrzeniach i drobnych gestach, które mówią więcej niż słowa. To zapis relacji dwóch osób uchwyconej w ulotnych momentach" - dodaje wokalistka.

Kim jest Marika?

Początki muzyczne Mariki związane są głównie ze sceną dancehall, reggae i hip hop. To wtedy dorobiła się przydomka pierwsza dama polskiego dancehallu. Współpracowała z m.in. Abradabem, Lilu, Juniorem Stressem, Pablopavo i Ludzikami, De Mono i Maleo Reggae Rockers (przy projektach "Morowe Panny", "Panny wyklęte" i "Panny wyklęte: wygnane vol. 1")

Marika nie tylko tworzyła, ale również promowała muzykę, prowadząc przed laty autorskie audycje radiowe, a także programy telewizyjne. Szerszej publiczności dała się poznać jako współprowadząca trzy edycje "The Voice of Poland" (w duecie z Tomkiem Kammelem).

Jesienią 2014 r. została współprowadzącą nowego programu TVP "SuperSTARcie" (razem z Antkiem Królikowskim), który jednak okazał się klapą i spadł z anteny po emisji pierwszej edycji.

W 2018 r. wypuściła odświeżoną wersję swojego przeboju "Moje serce" - pod tytułem "Moje serce 2k18", ale tamten rok to głównie zmiany w życiu prywatnym. Wówczas na świat przyszły bliźnięta z jej małżeństwa z Pawłem Nowakiem. W maju 2020 r. pojawił się singel "Jak na moje oko" nagrany we współpracy z Kubą Karasiem z The Dumplings.

Powrotem na muzyczną scenę stał się dopiero szósty album "Cykl" (2023). Za produkcję muzyczną odpowiedzialni są Karaś, Kwazar, Sarapata, Buslav, Shaiba, Teielte, Szatt i Marek Piotrowski. W ramach niestandardowych działań promocyjnych wokalistka wypuściła też "żywą" wersję płyty z zarodnikami grzybów z gatunku Pleurotus djamor (boczniaka różowego).

