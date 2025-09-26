Mariah Carey z nowym albumem "Here for It All". "Była na szczycie, a i tak musiała się podporządkować"

26 września 2025 roku premierę ma szesnasty studyjny album Mariah Carey, zatytułowany "Here for It All". Z tej okazji artystka wzięła udział w serii "Flowers" Apple Music, gdzie udzieliła obszernego wywiadu, puściła kilka premierowych piosenek i przypomniała o nigdy niewydanej płycie w stylistyce grunge. SZA, prowadząca spotkanie, nie mogła z ekscytacji usiedzieć w miejscu, a internet znowu zaczął domagać się premiery tajemniczego projektu.

Mariah Carey wydała płytę "Here for It All"
Mariah Carey wydała płytę "Here for It All"Johnny NunezGetty Images

Kultową karierę zapewniły artystce albumy "Daydream", "Butterfly", "Rainbow" oraz "E=MC2". Utwór "Emotions", choć nie zgromadził, jak na komercyjne możliwości wokalistki gigantycznych wyświetleń w serwisie YouTube, był jedną z najczęściej coverowanych piosenek. Swoją wersją utworu podzieliła się również Ariana Grande, nazywana przez słuchaczy godną następczynią amerykańskiej piosenkarki. Kawałki "We Belong Together" czy chociażby "Fantasy" stały się, obok "All I Want for Christmas is You", najbardziej kultowymi numerami artystki.

Mariah Carey chciała podrasować swój wizerunek. "To zmieniłoby jej karierę"

Niewielu wie jednak, iż Mariah Carey ma w zanadrzu tajemniczy projekt. Z okazji premiery płyty "Here for It All", którą promują single "Type Dangerous" i "Sugar Sweet", gwiazda przypomniała, że w tajemnicy nagrała album w stylistyce grunge. Została jednak zablokowana z jego wydaniem i zakazano jej o nim mówić. SZA podczas eventu wypytała artystkę o szczegóły projektu, a fani szybko zareagowali.

Mariah Carey pracowała nad albumem "Someone's Ugly Daughter", nagrywając jednocześnie płytę "Daydream" z 1995 roku. Gwiazda początkowo pełniła rolę prowadzącego wokalu, dopóki kierownictwo wytwórni płytowej nie poinformowało jej, że album nie może zostać wydany w tej formie, a to wszystko z obawy przed zniszczeniem jej "słodkiego" wizerunku i rozwijającej się kariery - grunge charakteryzuje się dość ponurym nastrojem, agresywnym brzmieniem, frustracją, często złością i ostrą negacją otaczającej rzeczywistości. W ramach kompromisu, Carey zaangażowała do projektu przyjaciółkę Clarissę Dane i, pod nazwą zespołu Chick, dokończyła płytę. Piosenkarka zdradziła jednak, iż wersja albumu jedynie z jej wokalami, jak miało być pierwotnie, nadal istnieje.

Na evencie promującym album "Here for It All" Mariah Carey pokazała okładkę albumu i tył książeczki projektu, czym tylko jeszcze bardziej podekscytowała swoich wiernych fanów. "Jak mogli jej to zrobić, powinna nie pytać o zdanie i po prostu to wydać", "Była na szczycie, a i tak musiała się podporządkować", "Ona musi to wydać", "To zmieniłoby jej karierę" - piszą w serwisie X fani piosenkarki.

W podkaście "Las Culturistas" prowadzący Bowen Yang i Matt Rogers zapytali gwiazdę, gdzie podział się tajemniczy krążek. "Też się zastanawiam. Jestem wściekła, że jeszcze go nie wydałam, ale z jaką wytwórnią miałabym to zrobić? Jak stworzycie własną wytwórnię, zdecydowałabym się. To naprawdę dobry album" - odparła w zeszłym roku Carey.

W 2020 roku Mariah również wspominała o projekcie, który nadal czeka w kolejce. "Wpadłam w kłopoty, nagrywając ten alternatywny album, ponieważ wtedy wszystko było bardzo kontrolowane przez władze. Nigdy tak naprawdę nie myślałam: 'Och, zamierzam to wydać'. Ale potem pomyślałam, że powinnam to zrobić i to pod moim pseudonimem, niech ludzie to odkryją. Moje chęci niestety zostały stłumione" - wspomniała w rozmowie z Zanem Lowem.

