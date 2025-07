Mariah Carey już wcześniej wspominała o planach na wydanie płyty o innym kierunku muzycznym. Chciała zagłębić się w świat R&B i mieszać go z kunsztem grunge, jednak nie zyskała aprobaty od swojego ówczesnego męża. "Nie było dla mnie wolności jako istoty ludzkiej. To było prawie jak bycie więźniem" - wyznała w rozmowie z "Cosmopolitan" w 2019 roku.

W podkaście " Las Culturistas " prowadzący Bowen Yang i Matt Rogers zapytali dziewięć miesięcy temu gwiazdę, gdzie podział się tajemniczy krążek. "Też się zastanawiam. Jestem wściekła, że jeszcze go nie wydałam, ale z jaką wytwórnią miałabym to zrobić? Jak stworzycie własną wytwórnię, zdecydowałabym się. To naprawdę dobry album" - odparła Carey.

W 2020 roku Mariah również wspominała o projekcie, który nadal czeka w kolejce. "Wpadłam w kłopoty, nagrywając ten alternatywny album, ponieważ wtedy wszystko było bardzo kontrolowane przez władze. Nigdy tak naprawdę nie myślałam: 'Och, zamierzam to wydać'. Ale potem pomyślałam, że powinnam to zrobić i to pod moim pseudonimem, niech ludzie to odkryją. Moje chęci niestety zostały stłumione" - wspomniała w rozmowie z Zanem Lowem.