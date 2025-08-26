Przypomnijmy, że "MTV Video Vanguard Award", a od 1991 roku "Michael Jackson Video Vanguard Award", to specjalna nagroda wręczana przez MTV podczas gali rozdania nagród "Video Music Awards" za wkład w kulturę stacji. Wśród artystów, którzy mogą się pochwalić otrzymaniem tej nagrody, są między innymi Madonna, Bon Jovi, Britney Spears czy Rihanna. Już niedługo, bo podczas tegorocznej gali "VMA", która będzie miała miejsce już 7 września, zaszczyt ten przypadnie Mariah Carey. Kiedy 56-letnia wokalistka zaczęła podbijać serca słuchaczy i zdobywać pierwszych fanów?

Mariah Carey zgarnie nagrodę imienia Michaela Jacksona. Jak wokalistka rozpędzała swoją karierę?

Stacja MTV doceniła dorobek artystyczny Mariah Carey i ogłosiła, że tegoroczna nagroda "Vanguard" trafi właśnie w jej ręce. Rok temu ten zaszczyt przypadł Katy Perry, w 2023 roku Shakirze, trzy lata temu Nicki Minaj, a jeszcze wcześniej Missy Elliott i Jennifer Lopez. Co ciekawe, piosenkarka będzie najstarszą laureatką tej nagrody - wcześniej ten tytuł nosił Richard Lester, który w 1984 roku, mając 52 lata, odebrał swojego "Vanguarda".

35 lat temu Mariah Carey wydała swój debiutancki krążek, który otworzył jej drzwi do wielkiej kariery. "Mariah Carey", bo tak nazywa się pierwszy studyjny album piosenkarki, został wydany 12 czerwca 1990 roku i bardzo szybko dotarł do szerszej publiczności, stając się tym samym jednym z najważniejszych debiutów wszech czasów. Choć sprzedaż krążka początkowo była słaba, Carey stała się wielką gwiazdą w swoim kraju, a jej cztery single pojawiły się na szczycie listy "Billboard Hot 100" - sam album spędził 11 tygodni na pierwszym miejscu listy Billboard 200.

Warto dodać, że, oprócz legendarnej piosenki świątecznej "All I Want for Christmas is You", kultowy status zapewniły artystce albumy "Daydream", "Butterfly", "Rainbow" oraz "E=MC2". Utwór "Emotions", choć nie zgromadził, jak na komercyjne możliwości wokalistki, gigantycznych wyświetleń w serwisie YouTube, był swego czasu jedną z najczęściej coverowanych piosenek. Swoją wersją utworu podzieliła się również Ariana Grande, nazywana przez słuchaczy godną następczynią amerykańskiej piosenkarki. Kawałki "We Belong Together" czy chociażby "Fantasy" stały się kultowymi numerami artystki, często wykonywanymi na żywo.

W 1995 roku, gdy Mariah nagrywała album "Daydream", ikona R&B po cichu tworzyła również album grunge. Pomimo szczytowego rozkwitu alt-rocka w połowie lat 90., dyrektorzy wytwórni płytowej nie chcieli, aby jej nazwisko było łączone z odważnym projektem. Gwiazda promowała ówcześnie słodki, delikatny i romantyczny wizerunek, zaś grunge charakteryzuje się dość ponurym nastrojem, agresywnym brzmieniem, frustracją, często złością i ostrą negacją otaczającej rzeczywistości. Jej najnowszy album, "Here For It All", promują utwory "Type Dangerous" i "Sugar Sweet". Wydawnictwo będzie miało premierę 26 września br.

