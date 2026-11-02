Mariah Carey od lat uznawana jest za Królową Świąt w świecie muzyki. Wszystko za sprawą hitu "All I Want For Christmas Is You", wydanego w 1994 r., który stał się klasykiem i co roku powraca na szczyty list przebojów, gdy tylko zbliża się grudzień. Artystka jest wówczas także bohaterką fali memów, która obiega internet, i w której użytkownicy mediów społecznościowych żartują z "odmrażania" jej na czas Bożego Narodzenia.

W ubiegłym roku wokalistka kilka dni przed Halloween przypominała fanom, że to jeszcze nie czas na świąteczne przebudzenie. Apelowała wówczas do ludzi o cierpliwość, publikując humorystyczny filmik, w którym wyraźnie podkreślała: "It's not time yet!" ("To jeszcze nie czas!"). Wraz z rozpoczęciem listopada wszystko się zmieniło. Carey opublikowała nagranie, którym oficjalnie pozwoliła odbiorcom na rozpoczęcie świątecznej gorączki.

Mariah Carey opublikowała zabawny filmik. Tak ogłosiła start świątecznego sezonu

W tym roku tradycja została podtrzymana. 1 listopada do sieci trafiło wideo, które nie pozostawia żadnych wątpliwości - bożonarodzeniowy sezon został oficjalnie otwarty.

Najpierw Mariah Carey pokazała się na nagraniu w halloweenowej stylizacji, występując podczas upiornej imprezy i śpiewając hit "Hermit" dla poprzebieranej publiczności. Chwilę później rozpoczęło się odliczanie, a gdy tylko wybiła północ, piosenkarka przeszła symboliczną przemianę, ubierając świąteczny strój. Nagle znalazła się na szczycie przystrojonej choinki, a w tle nie mogło zabraknąć tanecznego "All I Want For Christmas Is You".

Fani oszaleli, gdy Mariah Carey oficjalnie ogłosiła. "Królowa odmrożona!"

"It's time!" ("To już czas!") - wykrzykuje gwiazda na filmiku, dając oficjalny, charakterystyczny sygnał. Fani zareagowali natychmiast, zalewając Carey falą komentarzy. Wyraźnie ucieszyli się na wieść, że wreszcie można rozpocząć bożonarodzeniowe świętowanie.

"I właśnie w ten sposób Królowa Świąt powiedziała, że 'to już czas'", "Najlepszy czas w roku zaczyna się teraz", "Produkcja tego nagrania robi się coraz bardziej widowiskowa każdego roku", "Odmrażanie zakończone. Gospodarka uratowana. Natura uleczona", "Królowa odmrożona! To już czas", "Ikona! Czas Mariah Carey nadszedł", "Taaak, ty nigdy nie zawodzisz!", "Dziękujemy ci, siostro", "Już udekorowałam dom, królowo", "Kolejny rok, kolejne ikoniczne wideo", "Czekaliśmy na to cały rok"- czytamy.