Trudno wyobrazić sobie Boże Narodzenie bez jej charakterystycznego głosu. Mariah Carey od lat uznawana jest za nieoficjalną Królową Świąt. Wszystko za sprawą hitu "All I Want For Christmas Is You", wydanego w 1994 r., który stał się klasykiem. Piosenka co roku powraca na szczyty list przebojów, gdy tylko zbliża się grudzień.

Powstała lalka Barbie inspirowana Mariah Carey! Stylizacja nawiązuje do kultowego klipu

Wizerunek gwiazdy, okrzykniętej jedną z największych diw w świecie muzyki, został inspiracją dla nowej lalki Barbie. Mattel ponownie połączył siły z artystką i stworzył figurkę na podobieństwo młodej Carey z teledysku do "All I Want For Christmas Is You".

Barbie ma więc na sobie stój inspirowany kostiumem Świętego Mikołaja - czerwony kombinezon z białymi, puszystymi wykończeniami. To jedna z najbardziej charakterystycznych stylizacji artystki, dzięki czemu nikt nie ma problemu z rozpoznaniem lalki.

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Mariah Carey doczekała się już drugiej lalki Barbie. "Mam nadzieję, że przyniesie ona wszystkim mnóstwo radości, blasku i świątecznej atmosfery!"

Dla gwiazdy jest to druga współpraca z firmą produkującą Barbie. Pierwsza figurka inspirowana Carey ukazała się w 2023 r. i również wpisała się w świąteczny klimat. Jej stylizacja została wówczas stworzona na wzór połyskujących, czerwonych sukni, które 57-latka chętnie ubierała na bożonarodzeniowe występy.

"Boże Narodzenie zawsze było dla mnie magicznym czasem, dlatego to, że Barbie ponownie świętuje go razem ze mną, jest czymś wyjątkowym. Zobaczenie tej świątecznej stylizacji odtworzonej w postaci lalki Barbie jest swego rodzaju zwieńczeniem pewnego etapu. Mam nadzieję, że przyniesie ona wszystkim mnóstwo radości, blasku i świątecznej atmosfery!" - poinformowała Mariah Carey w oficjalnym komunikacie.

Kolekcjonerzy i dzieci z całego świata mogą cieszyć się lalką od 18 listopada.