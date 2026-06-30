30 czerwca br. to dla Margaret nie tylko dzień show Polsatu - koncertu "Wrocław Przyszłości", w którym weźmie udział, ale i czas świętowania swoich 35. urodzin. Choć piosenkarka spędzi urodzinowy wieczór w pracy, z pewnością kolejny raz udowodni, że muzyka nie jest dla niej tylko układanką w kolejnym harmonogramie. Na swoim instagramowym profilu podzieliła się filmikiem, w którym widzimy gwiazdę w otoczeniu Tarkowski Orkiestra i Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej, którzy, w wyjątkowej oprawie, zagrali i zaśpiewali solenizantce tradycyjne "sto lat".

Margaret działa na rynku muzycznym od lat. Jest autorką wielu przebojów

Małgorzata Jamroży, posługująca się pseudonimem artystycznym Margaret, to polska wokalistka, która od lat znajduje się w czołówce naszych rodzimych wykonawców. Zasłynęła dzięki hitom takim jak "Thank You Very Much", "Wasted", "What You Do" czy "Cool Me Down", jednak dopiero od wydanego w 2019 roku albumu "Gaja Hornby" zrozumiała, że eksperyment i nowe muzyczne doznania to coś, co zdeterminuje jej przyszłą pracę.

W 2021 roku gwiazda postanowiła wejść w świat hip-hopu - wydała wizualnie dopracowany krążek "Maggie Vision" ("Przebiśniegi", "Antipop", "Sold Out" z Natalią Szroeder), czym udowodniła, iż zasługuje na szacunek nie tylko w świecie popu, ale i najlepszej jakości rapu. Po kultowym już projekcie "MTV Unplugged Margaret" przyszedł czas na "Siniaki i cekiny", czyli wewnętrzny świat strachów, obaw, ale i wakacyjnej idylli - to właśnie "Tańcz głupia" i "Miłego lata" zdominowały stacje radiowe i pokazały, że powrót do własnego popowego ogródka, tym razem na własnych zasadach, może smakować wyjątkowo dobrze.

Wydana na początku 2026 roku EP-ka "BODY" zapowiada długogrający album. Pierwszą część ambitnego projektu "TRIPOLAR" promował singiel "let you talk about it", lecz po drodze wokalistka znalazła czas na współpracę, o której myślała już od dłuższego czasu. Piosenka "Później Ci opowiem" z Dawidem Kwiatkowskim już podbija polskie listy przebojów i ma potencjał na stanie się wielkim hitem tegorocznego lata.

Margaret jest nie tylko piosenkarką, autorką tekstów i producentką muzyczną, dzięki czemu pisze zarówno autorskie piosenki do swojego repertuaru, ale i mentorką - od lat pomaga innym solistom przy tworzeniu ich materiału. Słynie z łączenia popu z elementami R&B, latino czy elektroniki i - między innymi jako trenerka "The Voice of Poland" - stara się namawiać swoich podopiecznych do tego, aby śmiele eksperymentowali z dźwiękiem.

Gdy jest po "Miłym lecie", Margaret ucieka z Polski. "Po zimie nie muszę się zbierać z podłogi"

Margaret wraz ze swoim mężem Piotrem Kozieradzkim (Kacezet) spędza okres jesienno-zimowy poza granicami Polski. Artystka na hiszpańskim wybrzeżu Costa del Sol znalazła przytulne miejsce, w którym może odpocząć i nabrać siłę na kolejne miesiące pracy. Po koniecznym remoncie, który gwiazda relacjonowała w mediach społecznościowych, nowe mieszkanie stało się idyllą i miejscem na wzięcie głębokiego oddechu przed kolejnymi projektami w kraju.

Nie wszyscy wiedzą jednak o tym, że popularny raper i mąż Maggie ma córkę z poprzedniego małżeństwa, z którą wokalistka perfekcyjnie się dogaduje - Noemi. Jak wielokrotnie podkreślała Margaret, rolę macochy wypełnia doskonale i dobrze się w niej czuje - wokalistka towarzyszyła Noemi nawet podczas telewizyjnych wywiadów w telewizjach śniadaniowych.

"Hiszpania to była moja ucieczka zimowo-jesienna i ja w sumie najbardziej uciekłam przed brakiem słońca. Pierwszy raz mam tak, że po zimie nie muszę się zbierać z podłogi i 'muszę chcieć robić rzeczy', tylko po prostu mam tą baterię naładowaną na full" - mówiła w rozmowie z Pudelkiem.

Piosenkarka przyznała, że stan domu pozostawiał bardzo dużo do życzenia, a brak pieniędzy na profesjonalistów zajmujących się remontami sprawił, że zdecydowała się zająć tematem samodzielnie: "Faktycznie stan tej chaty był bardzo zły, no i my przez to, że nie mieliśmy hajsu na taki normalny, proper remont z robotnikami, no to wszystko robiliśmy sami" - dodała.

Margaret na zimę opuszcza Polskę Newseria Lifestyle Newseria Lifestyle/informacja prasowa



