Margaret na przestrzeni lat stała się artystką, która spróbowała swoich sił nie tylko w popie, który swoją drogą poniósł jej karierę wzwyż, ale i wypromowała wiele projektów łączących różne style i gatunki muzyczne w jedną całość. Nie jest jej obcy rap, nie boi się elektroniki, podbiła balladowy sznyt i wielokrotnie królowała w stacjach radiowych za sprawą swojego eklektycznego gustu.

Kwestia wizerunku ściśle wiąże się z kolejnymi etapami w muzycznej karierze, a więc teraz, promując najnowszy album "TRIPOLAR", o którym niedawno porozmawialiśmy w serwisie Interia Muzyka, otwiera się w nowym oknie, Margaret postawiła na odważną zmianę. Jak wygląda?

Margaret powróciła do blondu. Internauci są jednogłośni

W 2021 roku Margaret postanowiła wejść w świat hip-hopu - wydała wizualnie dopracowany krążek "Maggie Vision" ("Przebiśniegi", "Antipop", "Sold Out, otwiera się w nowym oknie" z Natalią Szroeder), czym udowodniła, iż zasługuje na szacunek nie tylko w świecie popu, ale i najlepszej jakości rapu. Po kultowym już projekcie "MTV Unplugged Margaret" przyszedł czas na "Siniaki i cekiny", czyli wewnętrzny świat strachów, obaw, ale i wakacyjnej idylli - to właśnie "Tańcz głupia" i "Miłego lata" zdominowały stacje radiowe i pokazały, że powrót do własnego popowego ogródka, tym razem na własnych zasadach, może smakować wyjątkowo dobrze.

Wydana na początku 2026 roku EP-ka "BODY" zapowiadała długogrający album. Pierwszą część ambitnego projektu "TRIPOLAR" promował singiel "let you talk about it", lecz po drodze wokalistka znalazła czas na współpracę, o której myślała już od dłuższego czasu. Piosenka "Później Ci opowiem, otwiera się w nowym oknie" z Dawidem Kwiatkowskim podbiła polskie listy przebojów, zaś "Primabalerina" (EP-ka "VOICE") i najnowszy "List do starych" ostatecznie podbiły niecierpliwość fanów, którzy po raz pierwszy usłyszeli nowy projekt swojej idolki 6 listopada 2026 roku. Wraz z premierą nowej muzyki wokalistka powróciła do swojego ikonicznego looku sprzed lat.

"Czy znowu tęsknisz za blondem? Margaret też. Dlatego wróciła. I to w jakim blondzie! Dzwoń teraz! 0-800-TRI-PO-LAR. Margaret. Blonde is the new red" - ogłosiła Margaret, nawiązując do premiery nowego krążka. Jak wiadomo, za nowy look piosenkarki odpowiada Bartek Janusz Arka, czyli uwielbiany fryzjer gwiazd, który na swoim koncie ma masę metamorfoz i lata doświadczenia w branży.

"Filmik uwierzytelniający. I wracam na próby do koncertu" - ogłosiła na Instagramie Margaret, potwierdzając, iż rzeczywiście postawiła na metamorfozę.

"Piękna!", "Yeah", "Piękna blondina!", "Ale że tak na zawsze?", "Woe, kocham to!", "Omg, ale dołożone do pieca!" - komentują zgodnie fani piosenkarki.

Margaret w nowym/starym kolorze włosów Instagram: @margaret_official materiał zewnętrzny

Przypomnijmy, że już 11 grudnia br. Margaret wystąpi w warszawskim klubie Palladium.

"Rynek fonograficzny bardzo się zmienił. Liczba artystów, którzy przychodzą ze swoim pomysłem na siebie, jest tak duża, że wytwórnie mają wręcz problem z obrobieniem tego wszystkiego. Kiedyś było po prostu inaczej Teraz umowy są inaczej podpisywane. Jest większa wiedza na ten temat. Dziś widzę czasem takie case'y. Gdy ja zaczynałam, mając 19, 20 lat, podejmowałam całkiem dobre decyzje. Ale z drugiej strony, co taka dziewiętnastolatka ma wiedzieć o branży muzycznej? Oprócz tego, że kocham śpiewać i kocham tworzyć piosenki, to nie wiedziałam nic. Wtedy zaufałam ludziom, którzy się znali. Później problem polegał na tym, że oni w którymś momencie mojej kariery nie chcieli uwierzyć, że ja też już się znam. I dlatego musieliśmy się rozstać. (...) Nie ma takiej szkoły, która cię przygotowuje na to wszystko. To jest proces. Ja też miałam taki moment, w którym byłam bardzo zła i miałam w sobie dużo niezgody, co wyraziłam na 'Maggie Vision'. Po czasie rozumiem tę drogę i jestem za nią wdzięczna, bo już wiem, czego nie chcę" - wyznała niedawno dla Interii Muzyki., otwiera się w nowym oknie

Tak szczera Margaret jeszcze nie była. Co zdradziła w "Liście do starych"? INTERIA.PL



