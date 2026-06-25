Margaret komentuje głośną opinię Skolima. "Wydawało mi się, że to spoko koleś"
Margaret dołączyła do grona artystów, którzy skomentowali ostatnie słowa Skolima, dotyczące kwestii zabezpieczeń społecznych. Wokalistka zdradziła również, co tak naprawdę teraz sądzi o discopolowcu i wyjawiła, czy chciałaby nagrać z nim duet.
Przypomnijmy, iż Skolim skrytykował ostatnio rządowy projekt, który miałby uregulować status artysty zawodowego i kwestię ich zabezpieczeń społecznych. Jego wypowiedź odbiła się szerokim echem wśród polskich artystów, gdyż padły w niej mocne i wulgarne słowa pod adresem twórców, którzy jego zdaniem domagają się pieniędzy, choć - jak sugerował - nie wszyscy na nie zasługują. Na reakcje innych przedstawicieli branży nie trzeba było długo czekać - do kontrowersyjnych słów postanowił odnieść się m.in. Ralph Kaminski.
Afera ws. słów Skolima nie zwalnia. Nie tylko Ralph Kaminski zaprotestował
Kaminski wprost wytłumaczył, dlaczego retoryka uderzająca w artystów jest krzywdząca. Zauważył, że pierwszoligowe gwiazdy, które radzą sobie świetnie finansowo, to zaledwie malutki procent całej branży.
"Praca artystyczna to też jest praca i takie osoby jak ja, Skolim, Doda, Roxie Węgiel i wiele nazwisk, (...) jesteśmy w jakimś minimalnym procencie, (...) [osób] które są na świeczniku. Ta ustawa w ogóle nie ma na celu, nie miałaby na celu pomoc ludziom uprzywilejowanym" - tłumaczył.
"(...) Ja jako twórca, który pracuje już od 10 lat, jako artysta, żyję z tego, (...) płacę ogromne podatki na ten kraj i chciałbym, żeby te gigantyczne podatki z moich nieraz sporych zarobków, (...) szły dla artystów, którzy są w potrzebie"" - dodał. "Mam taką prośbę do ciebie, Skolimowski: weź ty chłopie przeproś może po tym, co powiedziałeś. Pamiętaj, że masz ogromną moc. Grasz 500 koncertów rocznie. Rozumiem, że cię poniosło. Mnie też czasami poniesie" - skwitował Kaminski.
Zobacz również:
Margaret odnosi się do słów Skolima. "Jest mnóstwo manipulacji"
Tym razem ws. kontrowersyjnej opinii Skolima wypowiedziała się Margaret. Wokalistka zdradziła również, że nie chciałaby nagrać wspólnego utworu z polskim królem latino, który w ostatnich tygodniach wydał nowe single m.in. w duecie z Cleo ("Lubimy") czy z Justyną Steczkowską ("Mamacita"). Na pytanie, dlaczego, odpowiedziała: "Z wielu względów. To zabawne, bo ostatnio jechałam busem z moim zespołem i rozmawialiśmy na temat Skolima. To było jeszcze przed aferą z artystami. Pamiętam, że powiedziałam wtedy, że co prawda robi on muzykę, której nie słucham, ale fajnie, że jest taki kulturalny i szarmancki".
"Wydawało mi się, że to spoko koleś, taki słodziak. No ale po tym, co powiedział o artystach, zmieniłam zdanie. Już wiele osób z artystycznego świata wypowiadało się na ten temat. Padło wiele słusznych słów, pod którymi się podpisuję" - wyznała Margaret w rozmowie z Michałem Misiorkiem.
"Zrobiło mi się bardzo przykro. W tym, co on powiedział i co potem podchwycili ludzie, jest mnóstwo manipulacji. Przecież w tej ustawie chodziło o coś zupełnie innego. Mam wrażenie, że dziś już nawet nie jesteśmy w stanie dojść do sedna tej sprawy. Ktoś się na to wy***ł i teraz wszystko śmierdzi. Szkoda. Uważam, że warto byłoby pochylić się nad tą kwestią. Kultura jest naprawdę ważna. Musimy o nią dbać. Dyskusja na jej temat jest potrzebna, ale prowadzona w merytoryczny sposób, bez tych emocji, które ostatnio się pojawiły" - dopowiedziała wokalistka.