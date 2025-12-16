Program "The Voice Kids" od lat wyłania spośród młodych wokalistów wielkie talenty, które po zakończeniu talent-show rozwijają swoje kariery - zarówno na polskiej, jak i zagranicznej scenie. W formacie występowali m.in. Roxie Węgiel, Viki Gabor, Sara James, Zuza Jabłońska, Kuba Szmajkowski, Natalia Zastępa czy Carla Fernandes.

Kariera Marcina Maciejczaka wystartowała dzięki "The Voice Kids". Brał udział też w innych programach!

W 2020 r., w trzeciej edycji "The Voice Kids", triumfował Marcin Maciejczak, którego wielu uznało za objawienie programu. 14-letni wówczas wokalista zachwycił trenerów już podczas przesłuchań w ciemno, wykonując brawurowo utwór "I'll Never Love Again" z repertuaru Lady Gagi. Wybrał drużynę Dawida Kwiatkowskiego. W kolejnych etapach zyskał sympatię widzów, co doprowadziło go do zwycięstwa.

Marcin Maciejczak tuż po wygranej w "The Voice Kids" VIPHOTO East News

Nie była to pierwsza przygoda Maciejczaka z telewizyjnym show. Dwa lata wcześniej młody artysta występował również w "Mam talent"! Podczas przesłuchań zaprezentował kultowy przebój "Zacznij od Bacha" Zbigniewa Wodeckiego, czym wzruszył samą Agnieszkę Chylińską. Pomimo tego, że z castingu wyszedł z pochlebnymi opiniami ekspertów, nie udało mu się awansować do odcinków na żywo.

Nie chcieli go w "Małych Gigantach"! Marcin Maciejczak był zbyt dojrzałym dzieckiem?

Polacy doskonale pamiętają przygody Marcina Maciejczaka w "The Voice Kids", a wielu widzów telewizyjnych widziało go także w "Mam talent". Niewielu wie natomiast, że 19-letni wokalista jeszcze wcześniej próbował swoich sił w innym, konkurencyjnym talent-show dla dzieci. Poszedł na casting do "Małych Gigantów", emitowanych w latach 2015-2017 przez TVN, gdzie również zachwycił producentów. Nie został jednak przyjęty do programu, ponieważ... okazał się zbyt dojrzały, jak na swój wiek!

Marcin Maciejczak na przesłuchaniach do "Małych Gigantów" zaprezentował ponadczasowy utwór Anny German, co na dobre skreśliło jego szanse w talent-show. "Mając 10 lat, wziąłem udział w pre-castingu do programu 'Mali Giganci'. Nie dostałem się, ponieważ wykonałem za poważny utwór, jak na standardy tego formatu. Był to wielki przebój Anny German 'Człowieczy los'" - wyjawił piosenkarz.

W "Małych Gigantach" udział brały także inne gwiazdy, które dziś znamy z show-biznesu. To tam wystartowała kariera córki Mandaryny i Michała Wiśniewskiego, Fabienne, czy Uli Kowalskiej z zespołu Modelki.

