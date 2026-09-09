Ponowne zejście się Mandaryny i Michała Wiśniewskiego to jeden z najgorętszych tematów w polskim show-biznesie. Para potwierdziła związek w lipcu. Od tego czasu oboje podkreślają, że ich relacja ma charakter znacznie bardziej dojrzały, niż małżeństwo, które zakończyło się rozwodem w 2006 r.

Michał Wiśniewski mocno wspiera ukochaną w programie "Taniec z gwiazdami" w Polsacie. Po latach lider grupy Ich Troje nagrał też muzyczny duet z Mandaryną. Klip do piosenki "Będzie było" w ciągu pięciu dni od premiery zanotował ponad 1,9 mln odsłon, trafiając na szczyt zestawienia najpopularniejszych teledysków w Polsce.

Mandaryna złożyła urodzinowe życzenia Michałowi Wiśniewskiemu

To właśnie nagranie z planu "Będzie było" Mandaryna opublikowała na Instagramie z okazji 54. urodzin Michała Wiśniewskiego.

"Wszystkiego najpiękniejszego kochanie" - napisała Mandaryna, oznaczając profil ukochanego i dodając pomarańczowe serce.

Mandaryna i Michał Wiśniewski - historia wielkiej miłości

Przypomnijmy, że Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Michał Wiśniewski wzięli ślub cywilny w lutym 2002 r. Blisko dwa lata później, w grudniu 2003 r., ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Tym razem ślub był kościelny, a odbył się za kołem podbiegunowym - w Kirunie w Szwecji. Cała Polska miała możliwość śledzenia uroczystości, bo ceremonię pokazała telewizja TVN, która realizowała reality show "Jestem jaki jestem" o życiu Wiśniewskiego.

Mandaryna i Michał doczekali się dwójki dzieci: Xaviera Michała (ur. 2002) i Fabienne Marty (ur. 2003). Czerwonowłosy wokalista po rozwodzie z tancerką i choreografką był jeszcze żonaty trzykrotnie - w marcu ogłosił, że rozpadło się jego piąte małżeństwo z Polą Wiśniewską.

Z tego ostatniego związku pochodzi dwóch najmłodszych synów Michała: Falco Amadeus (ur. 2021) i Noël Cloé (ur. 2023). Wiśniewski poza dwójką dzieci z Mandaryną ma jeszcze dwie córki Etiennette Annę (ur. 2006) i Vivienne Viennę (ur. 2008) z małżeństwa z Anną Świątczak.