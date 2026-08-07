Mandaryna zaprzeczyła zdradzie Michała Wiśniewskiego. Jest odpowiedź Poli

Mandaryna została zapytana o sprawę podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. W rozmowie z Pomponikiem nie pozostawiła wątpliwości, jak odnosi się do sugestii Poli Wiśniewskiej.

"To absolutna nieprawda" - odpowiedziała na pytanie o rzekomą zdradę.

Wokalistka zwróciła również uwagę, że wcześniejsza wypowiedź Michała Wiśniewskiego została jej zdaniem opacznie zrozumiana. W mediach szeroko cytowano fragment, w którym lider Ich Troje mówił: "Jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę". Dalsza część jego oświadczenia wskazywała jednak, że użył tych słów ironicznie, odnosząc się do krążących zarzutów.

Wiśniewski przekonywał, że nie spotykał się z Mandaryną ani w styczniu, ani w marcu, kiedy poinformował o rozstaniu z Polą. Według jego wersji ich relacja zaczęła się pod koniec czerwca.

"Trzeba pytać, bardzo źle jest błądzić. A ludzie bardzo błądzili" - stwierdziła Mandaryna. Zapowiedziała przy tym, że nie zamierza odpowiadać na każdą pojawiającą się w sieci informację. Z większym dystansem podchodzi do żartów na temat ponownego związku z byłym mężem. "Ja się cieszę z każdego mema. Są świetne" - dodała.

Pola Wiśniewska: "Sąd o tym rozstrzygnie"

Inną wersję wydarzeń przedstawia Pola Wiśniewska. W jednym z internetowych komentarzy zasugerowała, że Michał Wiśniewski i Mandaryna byli razem już w styczniu 2026 roku, kiedy małżonkowie publicznie mówili o kryzysie w związku.

Pola nie zmieniła stanowiska po oświadczeniu męża. Wskazywała również, że moment rozpoczęcia jego nowej relacji może mieć znaczenie dla trwającego postępowania rozwodowego.

Po wypowiedzi Mandaryny portal Pudelek ponownie poprosił ją o komentarz. Odpowiedź była krótka: "Sąd o tym rozstrzygnie".

Na razie żadna ze stron nie przedstawiła publicznie dowodów, które pozwalałyby jednoznacznie ustalić przebieg wydarzeń. Mandaryna i Michał Wiśniewski twierdzą, że zaczęli spotykać się pod koniec czerwca, natomiast Pola Wiśniewska pozostaje przy swojej wersji, wskazującej na początek roku.

Michał Wiśniewski i Mandaryna znów są razem

Michał Wiśniewski poinformował o rozstaniu z Polą w marcu 2026 roku. Formalnie ich małżeństwo nadal trwa, a sprawa rozwodowa jest w toku. Kilka miesięcy później muzyk potwierdził powrót do Mandaryny, z którą rozwiódł się ponad 20 lat temu.

Byli małżonkowie mają dwoje dzieci - Xaviera i Fabienne. Po latach ponownie zaczęli występować razem, a zawodowa współpraca z czasem przerodziła się w relację prywatną. Dokładna data jej rozpoczęcia pozostaje jednak przedmiotem sporu.