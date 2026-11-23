W minioną niedzielę miał miejsce półfinał 19. edycji "Tańca z Gwiazdami". Tym razem uczestnicy zmierzyli się z tanecznymi solówkami, w których nie mogli liczyć na wsparcie partnerów. Wcześniej miała miejsce szalona sztafeta rumby, a na sam koniec emocjonująca dogrywka par, które po zsumowaniu głosów widzów i jury wypadły najgorzej.

Odcinek okazał się pechowy dla Piotra "Gumy" Gumulca i Julii Suryś, którzy z ogromnym żalem pożegnali się z telewizyjnym parkietem.

O Kryształową Kulę walczy już tylko cztery pary, które za tydzień zmierzą się w ostatecznym starciu. Do finału dostała się m.in. Mandaryna, która trenuje pod okiem Krystiana Rzymkiewicza. Jest jedną z faworytek widzów do zwycięstwa, co ponownie udowodniła niedzielnymi choreografiami.

Mandaryna zachwyciła jury, ale nie otrzymała 40 punktów. Widzowie widzą w niej faworytkę i liczyli na wyższe noty

Wiśniewska wyszła na parkiet zupełnie sama i zaczęła występ od jednoosobowego popisu. Dopiero po chwili dołączył do niej tancerz, a razem wykonali energiczną salsę. "Gorąco! Nawet Michał (Wiśniewski - przyp. red.) cały tańczył! (...) Odważnie zrobiliście, że Marta zaczęła solówką. To było nie lada wyzwanie" - komentował po wszystkim Rafał Maserak, doceniając odwagę 48-latki.

"Ten solo taniec był best of the best" - usłyszała Mandaryna z ust Iwony Pavlović. Pomimo zachwytów jurorów, uczestniczka nie otrzymała maxa punktów, tylko 38 oczek. Noty te wywołały więc dyskusję w sieci - fani programu byli bowiem zachwyceni popisem autorki hitu "Ev'ry Night" do granic i dziwili się brakiem najwyższych ocen.

"Powinno być 40!", "Ależ jury nie docenia Mandaryny", "Powinna częściej dostawać 40 punktów", "Paaaani Iwono, wstyd za 9 punktów", "Marta, wygrałaś to bez względu na wyniki", "Szkoda, że nie dostali czterdziestki" - pisali oglądający.

Mandarynę na widowni "TzG" wspierał Michał Wiśniewski. W oczach ukochanego widać było łzy!

Na widowni show Polsatu tego dnia Mandarynę wspierał jej ukochany, Michał Wiśniewski. Tuż po jej tanecznym popisie kamery uchwyciły reakcję lidera Ich Troje, która z pewnością poruszyła oglądających. Czerwonowłosy piosenkarz wyglądał na zachwyconego - w jego oczach pojawiły się łzy, ale nie zabrakło też owacji na stojąco i głośnego klaskania.