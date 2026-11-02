W Polsacie trwa 19. edycja "Tańca z Gwiazdami". W minioną niedzielę, 1 listopada, pary zmierzyły się z tradycyjnymi polskimi tańcami, takimi jak polka czy mazurek, a także choreografiami ułożonymi do klasyków z repertuaru Ireny Santor. W jury zabrakło Julii Wieniawy, którą godnie zastąpiła Jolanta Kwaśniewska - żona byłego prezydenta Polski, Aleksandra Kwaśniewskiego. Z uwagi na wyjątkowy charakter wieczoru wszystkie pary mogły czuć się bezpieczne - produkcja ogłosiła, że w tym odcinku nikt nie odpada.

O Kryształową Kulę w Polsacie wciąż walczy sześć gwiazd, a wśród nich jest Mandaryna, wraz z tancerzem - Krystianem Rzymkiewiczem. Para od samego początku zachwyca zarówno jurorów, jak i internautów, będąc jednym z faworytów do zwycięstwa. W drodze do finału piosenkarka czuje wsparcie nie tylko głosujących, ale przede wszystkim swoich najbliższych. Na widowni każdego odcinka zasiadają jej dzieci, Fabienne i Xavier, a także - gdy tylko pozwoli mu na to wypchany po brzegi grafik koncertowy - ich ojciec i ukochany Marty, Michał Wiśniewski. Pociechy często przynoszą też bukiety kwiatów na salę treningową i dodają sławnej mamie otuchy w najbardziej wykańczających chwilach.

W jednym z minionych odcinków 48-latka nawet zaprosiła swojego syna na parkiet. W ramach odcinka rodzinnego wystąpiła z Xavierem u boku, a wokalnie towarzyszyli im Wiśniewski i Etiennette, czyli córka czerwonowłosego gwiazdora z innego związku.

Mandaryna wzruszyła się w "Tańcu z Gwiazdami". Wszystko przez obecność Fabienne i Xaviera. "Jestem bardzo zżyta z moimi dziećmi"

W tę niedzielę, przy okazji występu Mandaryny i Krystiana, produkcja ponownie pokazała, jak dzieci piosenkarki i tancerki wspierają ją zza kulis. Wyemitowano specjalny materiał, w którym pociechy Wiśniewskiej opowiedziały o tym, kim jest dla nich sławna mama. "Mama jest artystką pełną gębą, czy to taniec, czy to performance. Mama na pewno jest gdzieś tam inspiracją muzyczną, tylko stricte bardziej od tej strony, że przetarła przed nami szlaki" - usłyszeliśmy z ust Xaviera. Fabienne z kolei wspomniała, jak miło czuje się, gdy non stop słyszy w klubach niestarzejący się przebój "Ev'ry Night".

Mandarynę wzrusza wsparcie, jakie otrzymuje od swoich dzieci. "Jestem bardzo zżyta z moimi dziećmi, bo oni są mi najbliżsi. Myślę, że my czujemy się tak wszyscy razem. Jesteśmy naprawdę bardzo silnym połączeniem, które ja sobie niezmiernie cenię" - powiedziała przed kamerami Polsatu. "Po prostu ich obecność na parkiecie 'Tańca z gwiazdami' jest dla mnie turbo ważna. Jak oni mi mówią: mama, dasz radę, to ja dam radę" - dodała po chwili.

Dzieci Mandaryny starają się zawsze wspierać sławną mamę. "Tak samo dostajemy od niej"

Córka i syn Mandaryny podkreślają, że starają się być blisko mamy, niezależnie od zawodowego wyzwania czy sytuacji, w której aktualnie się znajduje. Mówią, że działa to w obie strony.

"Cieszymy się, że możemy wspierać mamę w czymkolwiek, co robi. Wydaje mi się, że to jest mega ważne dla ludzi, którzy są blisko siebie" - skwitowała Fabienne. "Tak samo dostajemy od niej zawsze" - powiedział od siebie jej brat.