Mandaryna wspomina pamiętny występ w Sopocie. "Ktoś ciągle rozdrapuje"

Mandaryna od pewnego czasu ponownie regularnie pojawia się w telewizji. Najpierw wzięła udział w "Azji Express" razem z córką Fabienne, a obecnie występuje w "Tańcu z Gwiazdami". Powrót przed kamery sprawił jednak, że w rozmowach z artystką znów pojawia się temat jej koncertu w Sopocie.

Marta Wiśniewska wykonała wówczas piosenkę "Ev'ry Night". Problemy z odsłuchem i wokalna niedyspozycja wywołały liczne komentarze, a nagranie z występu przez kolejne lata krążyło w internecie. Sama zainteresowana nie ukrywa, że konsekwencje tamtego wieczoru mocno wpłynęły na jej karierę.

Mandaryna o występie w Sopocie: "Nie zmieniłabym niczego"

W podcaście Małgorzaty Rozenek-Majdan "Z bliska" Mandaryna została zapytana, co powiedziałaby sobie sprzed ponad 20 lat, chwilę po zejściu z sopockiej sceny.

Wokalistka przyznała, że przede wszystkim inaczej podeszłaby do warunków technicznych. Gdyby nie słyszała własnego głosu, nie zdecydowałaby się na występ albo poprosiłaby o możliwość ponownego wyjścia przed publiczność. Nie chciałaby jednak odbierać ówczesnej sobie pewności ani scenicznej energii.

"Nie zmieniłabym w tej dziewczynie niczego" - podkreśliła.

Mandaryna przyznała, że po latach potrafi spojrzeć na młodszą siebie z większą wyrozumiałością. Wspomina ją jako osobę spontaniczną, przekonaną, że może osiągnąć wszystko, co sobie zaplanowała. Dopiero wydarzenia po koncercie zachwiały tym podejściem.

"Po tych dwudziestu paru latach bym jej odpuściła i mogła ją przytulić" - powiedziała.

Mandaryna nie chce już szukać winnych

Wokół koncertu przez lata pojawiały się sugestie, że problemy techniczne mogły nie być przypadkowe. Małgorzata Rozenek-Majdan zapytała rozmówczynię również o te przypuszczenia. Mandaryna nie chciała jednak ponownie ich analizować.

"Ja ten temat zamknęłam. Nie mogę tej winy szukać w innych ani w sobie. Wzięłam to na klatę, odpękałam to i zamknęłam" - stwierdziła.

Wokalistka zwróciła przy tym uwagę, że niezależnie od jej kolejnych zawodowych przedsięwzięć rozmowy często i tak prowadzą do Sopotu. Nie ukrywała, że jest tym zmęczona.

"Czego bym nie zrobiła, ludzie ciągle, tak jak ty teraz, do tego wracają. Pytanie, kiedy ja przestanę na to odpowiadać" - powiedziała do prowadzącej.

Rozenek-Majdan odpowiedziała, że prawdopodobnie nigdy, ponieważ podobne wydarzenia na stałe stają się częścią publicznego wizerunku znanych osób. Mandaryna podsumowała rozmowę słowami: "To jest moja rana, która jest moja i się zakleiła, mimo że ktoś ją ciągle rozdrapuje".

Artystka wcześniej przyznawała, że zmianę w nastawieniu widzów odczuła po emisji "Azji Express". Jej zdaniem udział w programie pozwolił publiczności poznać ją poza sceną i spojrzeć na nią inaczej niż wyłącznie przez pryzmat występu sprzed lat.