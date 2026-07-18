W najnowszej rozmowie z Pomponikiem Mandaryna zarzeka się, że nie planuje kolejnego ślubu z Michałem Wiśniewskim. Tymczasem według zasad Kościoła katolickiego to małżeństwo... wciąż jest ważne.

Dodajmy, że ponowne zejście się Mandaryny i lidera grupy Ich Troje to jeden z najgorętszych tematów w polskim show-biznesie.

Mandaryna u jubilera przymierzała pierścionki. "Idealnie leży"

Uczestniczka nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami" w Polsacie została przyłapana w warszawskim salonie projektantki biżuterii Zuzanny Kamińskiej. Mandaryna na relacji pokazała nagrania z wizyty, podczas której otrzymała m.in. bransoletkę z inicjałami M i M przedzielonymi serduszkiem.

"Idealnie leży, tak zaręczynowo" - skomentowała Zuzanna Kamińska, gdy Mandaryna przymierzała różne pierścionki.

"Byłby idealny na zaręczyny" - dodała, jednoznacznie nawiązując do jej związku z Michałem Wiśniewskim.

Przypomnijmy, że Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Michał Wiśniewski wzięli ślub cywilny w lutym 2002 r. Blisko dwa lata później, w grudniu 2003 r., ponownie stanęli na ślubnym kobiercu. Tym razem ślub był kościelny, a odbył się za kołem podbiegunowym - w Kirunie w Szwecji. Cała Polska miała możliwość śledzenia uroczystości, bo ceremonię pokazała telewizja TVN, która realizowała reality show "Jestem jaki jestem" o życiu Wiśniewskiego.

Mandaryna i Michał doczekali się dwójki dzieci: Xaviera Michała (ur. 2002) i Fabienne Martę (ur. 2003). Czerwonowłosy po rozwodzie z tancerką i choreografką był jeszcze żonaty trzykrotnie - w marcu ogłosił, że rozpadło się jego piąte małżeństwo z Polą Wiśniewską.

Z tego ostatniego związku pochodzi dwóch najmłodszych synów Michała: Falco Amadeus (ur. 2021) i Noël Cloé (ur. 2023). Wiśniewski poza dwójką dzieci z Mandaryną ma jeszcze dwie córki Etiennette Annę (ur. 2006) i Vivienne Viennę (ur. 2008) z małżeństwa z Anną Świątczak.