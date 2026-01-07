Marta Wiśniewska, znana od lat jako Mandaryna ("Ev'ry Night", "Here I go again"), zaprezentowała w kwietniu zeszłego swój przełomowy singiel, "Lecę", w odcinku na żywo programu "You Can Dance - Po prostu tańcz", czym zachwyciła publiczność. 31 grudnia 2025 roku, z pomocą takich twórców jak TEDE i Sir Mich, opublikowała "Every Night", nawiązując do czasu świetności swojej kariery.

Wokalistka jest aktywna w swoich mediach społecznościowych, często udziela wywiadów i pokazuje się publicznie ze swoją córką Fabienne, z którą uczestniczyła nawet w programie "Azja Express". Teraz wokalistka przyznała, że podczas sylwestrowego koncertu TVP przeżyła kilka chwil grozy.

Mandaryna poczuła się gorzej podczas koncertu. "Nagły spadek cukru"

Przypomnijmy, iż Mandaryna była gwiazdą Sylwestra z Dwójką. Wokalistka i tancerka zaprezentowała show w Katowicach pod Spodkiem, jednak, jak się okazało, nie wszystko wyglądało tak kolorowo, jak chwilami pokazuje telewizja. "Tego nie było widać w telewizji…" - wyznała na swoim Instagramie piosenkarka i opowiedziała o kilku chwilach grozy, jakie spotkały ją pomiędzy sylwestrowymi występami.

"Cukrzyca nie lubi zimna, a w Sylwestra ciepło nie było. Sylwestrowy outfit i ogromne emocje też nie pomagały. Efekt? Nagły spadek cukru między pierwszym a drugim wyjściem na scenę" - opisała Mandaryna, przypominając, iż od lat zmaga się z cukrzycą.

"W trakcie sylwestrowego koncertu nagle spadł mi cukier, ale moja ekipa szybko ogarnęła temat. Na szczęście mam przy sobie ludzi, którzy wiedzą, co w takiej sytuacji robić. Zero paniki i refleks jak w Formule 1. Z taką ekipą można wejść w Nowy Rok spokojnie - nawet jeśli cukier próbuje imprezować po swojemu" - dodała gwiazda, a w komentarzach wylała się fala wspierających komentarzy.

"I tak się zdarza, dobrze że można liczyć na ekipę! I oby każdy cukierek takich ludzi miał", "Zgrany team", "Cukierki zawsze w kieszeni, wiadomo", "Takie nagłe spadki najgorsze są, dobrze się ma dobrych ludzi obok siebie i wiedza co mają w takich sytuacjach robić. Brawo! Pozdrawiam od 10 lat c1" - piszą internauci.

