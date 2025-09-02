Marta Wiśniewska, znana od lat jako Mandaryna ("Ev'ry Night", "Here I go again"), zaprezentowała w kwietniu br. swój nowy singiel, "Lecę", w odcinku na żywo programu "You Can Dance - Po prostu tańcz", czym zachwyciła publiczność.

Wokalistka jest aktywna w swoich mediach społecznościowych, często udziela wywiadów i pokazuje się publicznie ze swoją córką Fabienne, z którą uczestniczyła nawet w programie "Azja Express". Teraz wokalistka przyznała, że ma za sobą rozstanie, a jej serce jest wolne.

Mandaryna szczerze o rozstaniu. Jej serce jest otwarte na nowe znajomości

Mandaryna i Adriam Szlażewicz regularnie pojawiali się razem na imprezach i spotkaniach branżowych. Para chętnie dzieliła się w social mediach chwilami ze wspólnego życia, jednak z czasem materiały zaczęły tracić na sile, po czym wokalistka usunęła z profilu wspólne fotografie. Fani Mandaryny podejrzewali rozstanie z Szlażewiczem, a potwierdził to internetowy znak naszych czasów - para przestała wzajemnie obserwować się na Instagramie.

Mandaryna była ostatnio gościnią podkastu "Bliskoznaczni", który od miesięcy prowadzą wokalistka i pisarka Katarzyna Nosowska i jej syn Mikołaj Krajewski. Marta Wiśniewska przyznała, że jej serce jest otwarte. "À propos relacji romantycznych, bez żadnych szczegółów, czy masz serduszko szczęśliwe?" - zapytała Nosowska, na co odpowiedziała jej Wiśniewska: "No... takie otwarte".

Niedługo potem Adrian Szlażewicz, zawodowo związany z branżą oświetleniową, wrzucił do sieci zdjęcia ze ślubu z nową partnerką. Co ciekawe, mężczyzna wytatuował sobie na czterech palcach dłoni imię małżonki, czym również pochwalił się w internecie.

