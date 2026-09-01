Mandaryna ocenia Julię Wieniawę w roli jurorki. Nie pozwoli na sentymenty

Mandaryna przez lata odrzucała propozycje udziału w "Tańcu z gwiazdami". Tym razem zmieniła zdanie. Do występu mieli namawiać ją również fani. Na parkiecie będzie jej towarzyszył Krystian Rzymkiewicz.

Zmiany zaszły także w jury. Julia Wieniawa zastąpiła Ewę Kasprzyk i dołączyła do Iwony Pavlović, Rafała Maseraka oraz Tomasza Wygody.

Mandaryna uważa, że Wieniawa dobrze zna realia programu. W 2020 roku sama walczyła o Kryształową Kulę i dotarła do finału. Ostatecznie zajęła drugie miejsce.

"Julka też była w tym programie, więc dokładnie wie, z czym się mierzymy. Poza tym to jest piekielnie zdolna, młoda, pracowita osoba" - powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Krystian Rzymkiewicz współpracuje z Wieniawą podczas jej koncertów. Mandaryna nie sądzi jednak, aby ta znajomość mogła zapewnić ich parze wyższe noty.

"Myślę, że go nie oszczędzi. Julia jest bardzo profesjonalną osobą i świetnie radziła sobie już w innych programach. To kompletnie nie ma znaczenia. Będziemy z Krystianem musieli naprawdę ostro działać" - dodała.

Mandaryna długo odmawiała producentom

Marta Wiśniewska od lat zajmuje się tańcem i prowadzi własną szkołę. Mimo to dopiero teraz zgodziła się wystąpić w programie.

"Mocno namawiali mnie również fani. Uznałam, że to jest ten moment" - wyjaśniła.

Wokalistka z dystansem podchodzi do pierwszego występu oraz ocen jurorów.

"Może zatańczę i ucieknę. Żartuję. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało" - podsumowała.