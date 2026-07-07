Mandaryna i Wiśniewski znów razem! Znamy szczegóły nowego show Polsatu

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Telewizja Polsat rozpoczęła właśnie zdjęcia do nowego, jesiennego widowiska muzycznego "Hitster", w którym weźmie udział blisko sto popularnych gwiazd. Gospodarzami tego formatu zostali znani prezenterzy - Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski.

Telewizja Polsat szykuje jesienny program „Hitster”, w którym rywalizować będą m.in. Edyta Górniak, Mandaryna i Michał Wiśniewski.
Prowadzący programu "Hitster" - Ida Nowakowska i Piotr Kędzierskimateriały prasowe

Program "Hitster. Muzyczna gra przebojów" powstał na bazie popularnej gry towarzyskiej, która odniosła ogromny sukces w 50 krajach i doczekała się telewizyjnych wersji m.in. w Holandii i Niemczech. Głównym zadaniem uczestników jest precyzyjne odgadnięcie roku lub przedziału czasowego, z którego pochodzi prezentowany w studiu utwór. Każda rozgrywka składa się z trzech rund, w których rywalizują ze sobą dwie drużyny, a stawką jest nagroda w wysokości do 30 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wybrany cel charytatywny.

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Plejada gwiazd w duetach

Twórcy formatu zadbali o to, aby dwuosobowe zespoły nie były przypadkowe, dlatego do rywalizacji staną zgrane pary przyjaciół, partnerów życiowych lub członków rodziny. O wygraną powalczą m.in. Edyta Górniak z Allanem Enso, Justyna Steczkowska z Leonem Myszkowskim, Roxie Węgiel i Kevin Mglej oraz byli małżonkowie - Mandaryna i Michał Wiśniewski. Na ekranie zobaczymy również Paulinę Sykut-Jeżynę z Krzysztofem Ibiszem, Agnieszkę i Grzegorza Hyżych, Tamarę Arciuch z Bartkiem Kasprzykowskim, Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego oraz duet Alien i Majtis.

Muzyczne wspomnienia i kulisy

Zadania turniejowe będą urozmaicane oryginalnymi ścieżkami dźwiękowymi, archiwalnymi teledyskami oraz występami na żywo artystów, śpiewających własne hity i covery. Producentem programu jest firma FremantleMedia, która zapowiada, że muzyczna podróż w czasie skłoni gwiazdy do dzielenia się osobistymi, niepublikowanymi wcześniej historiami i wspomnieniami. Zdjęcia do show potrwają przez cały lipiec, a gotowe odcinki zadebiutują na antenie Polsatu najbliższej jesieni!

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