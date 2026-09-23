Michał Wiśniewski i Mandaryna w połowie lipca tego roku wywołali ogromne poruszenie w polskim show-biznesie. Gwiazdorska para, będąca małżeństwem w latach 2002-2006, ogłosiła, że wróciła do siebie. Zakochani nawet po rozwodzie utrzymywali przyjacielskie stosunki i wychowywali wspólnie dwójkę dzieci - Xaviera i Fabienne. W międzyczasie lider Ich Troje zdążył jednak jeszcze kilkukrotnie stanąć na ślubnym kobiercu i nikt nie podejrzewał, że po rozstaniu z żoną numer pięć powróci do miłości sprzed lat.

Mandaryna i Michał Wiśniewski wrócili do siebie po ponad dwóch dekadach rozłąki

"Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy. Chyba o to przecież chodzi, żeby być szczęśliwym" - mówił czerwonowłosy gwiazdor, dzieląc się z fanami radosną nowiną o ponownym zejściu z Mandaryną.

"Zamknęłam oczy i je otworzyłam i jestem dalej w 2005, ale mam nadzieję z mądrością, z doświadczeniem i z wiedzą z 2026" - powiedziała z kolei Marta w rozmowie z Pomponikiem, dodając jednocześnie, że nie planują z Michałem ponownego ślubu.

Mandaryna i Michał Wiśniewski dopiero zamierzają ze sobą zamieszkać! Jak wygląda obecnie ich codzienność?

Niedawno Mandaryna była gościnią podcastu Magłorzaty Rozenek "Z bliska", gdzie poruszyła jeszcze jeden temat wzbudzający zainteresowanie fanów. Prowadząca dopytywała bowiem tancerkę o to, jak obecnie wygląda jej wspólne życie z Michałem Wiśniewskim. Okazuje się, że choć gwiazdy dzielą ze sobą codzienność, żadne z nich nie zdążyło jeszcze wprowadzić się do drugiego. "My jeszcze ze sobą nie mieszkamy" - powiedziała wprost Wiśniewska.

"Jesteśmy trochę jak nastolatkowie. To też dość przyjemne, że tak... Zamierzamy ze sobą zamieszkać, ale może to będzie - nie wiem - październik? Na razie się trochę 'łapiemy' ale to nie ma znaczenia, bo i tak on jest obok" - wyjaśniła artystka.



