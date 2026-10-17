O zwycięstwo w 19.edycji "Tańca z Gwiazdami", prestiżową Kryształową Kulę i 200 tys. złotych dla gwiazdy oraz 100 tys. złotych dla tancerza walczy już tylko osiem par. Jedną z nich są Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz, którzy z odcinka na odcinek zachwycają jury oraz publiczność coraz bardziej. Ostatniej niedzieli, gdy publiczność mogła uczestniczyć w gorącej Latino Night, zdobyli aż 34 punkty. "Pozamiatałaś. Wychodzisz i robisz świetną cha-chę z niesamowitą sekcją rytmiczną" - chwaliła 48-latkę Iwona Pavlović.

Mandaryna boi się, że odpadnie z "Tańca z Gwiazdami"? "Mam nadzieję, że to nie jest nasz finał"

Treningi przed kolejnym niedzielnym popisem - tym razem w ramach Disney Night - trwają w najlepsze, ale wokalistka oraz jej partner znaleźli chwilę, aby udzielić wywiadu Kozaczkowi i opowiedzieć o tym, jakie emocje towarzyszą im, gdy kolejne pary żegnają się z programem. Autorka hitu "Ev'ry Night" nie ukrywa, że sama chciałaby jeszcze trochę potańczyć w Polsacie.

"Jeszcze mam nadzieję, że to nie jest nasz finał, że jeszcze trochę potańczymy i że zostało jeszcze trochę odcinków, i jakiejś takiej fajnej pracy. Mam nadzieję, że ten niedzielny będzie dla wszystkich wyjątkowy" - powiedziała piosenkarka, szykując się do tańca w rytm jednego z przebojów z bajek Disneya. Krystian dodał, że również z niecierpliwością wypatruje kolejnego odcinka. "Oj tak. Szykują się naprawdę bardzo ciekawe pokazy. Więc ja też się nie mogę doczekać, aż w końcu będzie ta niedziela" - skwitował.

Mandaryna i jej taneczny partner o tym, jakie nastroje panują za kulisami "TzG". "Jak ktoś odpada, jest tragicznie"

W rozmowie z Kozaczkiem para ujawniła nieco smaczków zza kulis show Polsatu. Mandaryna i Krystian podkreślili, że wszyscy uczestnicy wspierają się nawzajem, choć każdy z tyłu głowy ma myśl o tym, że może odpaść. Ciężka praca na zwycięstwo idzie w parze ze świetną atmosferą, choć zdarzają się momenty trudne - takie, w których trzeba pożegnać inne gwiazdy.

"W tej edycji jest jakoś tak, że wszyscy mają luźne podejście. Wiadomo, że pracują, że wykonują ciężką pracę codziennie, ale gadaliśmy ze wszystkimi i każdy wie, jaki jest format tego i raczej życzymy sobie dobrze. Jak ktoś odpada, no to jest tragicznie - nie lubimy tego. Bardzo nie lubimy" - wyznał tancerz.

Mandaryna z kolei zaznaczyła, że większość uczestników skupia się na własnym sukcesie, zamiast porównywać się z pozostałymi gwiazdami. "Bardziej jest tak, że każdy pracuje na to, żeby pokazać siebie z jak najfajniejszej strony albo zrobić jak najfajniejszy performance, niż zastanawiać się, kto z nas ma lepszy" - dodała.