Trwa 19. edycja "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie. Za nami kolejny odcinek rywalizacji, który zakończył się eliminacją jednej z par. Miała miejsce emocjonująca dogrywka, po której Rafał Maserak, Julia Wieniawa, Tomasz Wygoda i Iwona Pavlović długo dyskutowali, aż wreszcie przekazali przykry werdykt. Z programem pożegnali się Dominik Smaruj i jego partnerka Magdalena Tarnowska. Odetchnąć z ulgą mogli z kolei Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz, dla których dogrywka okazała się szczęśliwa.

Mandaryna i Krystian w niedzielnym odcinku zaprezentowali jive'a do przeboju Duy Lipy "Be the One". Ich energetyczna choreografia wymagała wykorzystania efektownych figur, a także rekwizytów - z których jeden okazał się pechowy. Podczas występu artystka miała bowiem przebiec po ustawionej na parkiecie ławce, lecz potknęła się, całkowicie tracąc równowagę. Pomógł jej taneczny partner, dzięki któremu uniknęła niebezpiecznego wypadku.

"Tam był moment, że zamarliśmy na chwilę" - komentował Krzysztof Ibisz po występie. Pomimo drobnej wpadki para otrzymała od jurorów aż 36 punktów - w tym jedną dziesiątkę od Julii Wieniawy. "O taką Mandarynę walczyliśmy! O taką energię i o taką beztroską, dziewczęcą ciebie. Momentami byłaś taką uwodzicielką, namiętną, dojrzałą kobietą, a później nagle znowu dziewczynką, która bawi się tym tańcem. Miałam wrażenie, że tańczysz, jakby nikt nie patrzył" - mówiła zasiadająca w jury aktorka.

Mandaryna opowiedziała o swojej ciemnej stronie. Podkreśla, że partner wykazuje się ogromną cierpliwością na treningach

Przy okazji niedzielnego odcinka Mandaryna udzieliła wywiadu Plejadzie i tuż po tym, jak dowiedziała się, że wyszła zwycięsko z dogrywki, opowiedziała o trudnych doświadczeniach wpływających na jej życie. Będąc wciąż w emocjach poruszyła temat swojej "ciemniejszej strony", z którą nieustannie walczy, także na treningach.

"Trochę toczę walkę ze swoją ciemną stroną, której nie lubię aż tak bardzo, a ona czasem wciska się do przodu - muszę ją okiełznać, ale staram się to równoważyć. Krystian ma naprawdę wyjątkowo dużo cierpliwości do mojej innej strony" - opowiedziała gwiazda.

Mandaryna liczy na kolejne tańce w programie. "Każda odsłona jest trochę inną opowieścią"

Autorka hitu "Ev'ry Night" wyznała, że w kolejnych odcinkach planuje pokazać widzom Polsatu swoje kolejne oblicza. Jest wyraźnie wdzięczna za daną jej szansę i nie zamierza łatwo poddać się w drodze po Kryształową Kulę.

"Myślę, że każda odsłona jest trochę inną opowieścią, natomiast mamy też wielką chęć, by zatańczyć jeszcze tańce współczesne i tango. Tam też pokażemy zupełnie inną odsłonę, mamy na to swoje pomysły, więc mam nadzieję, że będzie nam dane jeszcze to zatańczyć" - podsumowała 48-latka.