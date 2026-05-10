"Mam talent!" otworzyło mu drzwi do kariery. Przez lata zmienił się nie do poznania

Przez lata znakiem rozpoznawczym Kamila Bednarka były dready i styl mocno inspirowany kulturą reggae. Kilka lat po ogromnym wystrzale popularności muzyk zdecydował się jednak ściąć włosy i stopniowo zmieniać wizerunek.

Sam przyznawał, że reakcje fanów były pełne zaskoczenia - część z nich doszukiwała się nawet problemów zdrowotnych, choć Bednarek zapewniał, że czuje się dobrze. Twierdził wtedy, że potrzebuje odpoczynku od dredów, ale ostatecznie do dawnej fryzury nie wrócił. Obecnie częściej wybiera ciemniejsze, minimalistyczne ubrania i znacznie spokojniejszy, bardziej "dojrzały" wizerunek.

Kariera po "Mam talent!"

Kamil Bednarek urodził się 10 maja 1991 roku w Brzegu. Jest wokalistą, autorem tekstów i kompozytorem, jednym z najpopularniejszych wykonawców muzyki reggae i dancehall w Polsce. Zaczynał jako frontman zespołu Star Guard Muffin, który założył z przyjaciółmi w 2008 roku.

Przełomem w jego karierze był występ w trzeciej edycji programu "Mam talent!" w 2010 roku - w finale zajął drugie miejsce i błyskawicznie zdobył ogólnopolską rozpoznawalność. Ze Star Guard Muffin wydał album "Szanuj", a od 2012 roku stoi na czele formacji sygnowanej własnym nazwiskiem, której debiutancka płyta "Jestem…" trafiła na szczyt list sprzedaży.

Kamil Bednarek (2024 r.) Piętka Mieszko AKPA

Za sukcesem poszła szersza działalność telewizyjna. Bednarek został jurorem 10. edycji "The Voice of Poland", wygrał pierwszą edycję "Bitwy na głosy" oraz oceniał budowle uczestników w 2. sezonie programu "Lego Masters".

Na początku maja 2026 muzyk ogłosił na Instagramie, że wystąpi na 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie w koncercie "Premiery" zaśpiewa swój najnowszy utwór "Fale".

Włodek Kołobycz przed półfinałem Eurowizji. "To był duży szok" INTERIA.PL